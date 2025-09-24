Com Amandinha, Brasil convoca seleção para inédita Copa do Mundo de futsal feminino
A atleta foi eleita a melhor do mundo em oito ocasiões
Nesta terça-feira (24), o técnico Wilson Sabóia anunciou as 14 atletas que representarão o Brasil na primeira Copa do Mundo de futsal feminino da história. A competição acontece entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas.
Entre as convocadas, está Amandinha, eleita oito vezes a melhor jogadora de futsal do mundo.
A Seleção Brasileira está no Grupo D, que também conta com Irã, Itália e Panamá.
Confira as convocadas:
GOLEIRAS
- Bianca - Cascavel (Brasil)
- Julia - Nun'Álvares (Portugal)
FIXAS
- Taty - CMB (Itália)
- Diana - Bitonto (Itália)
- Camila - Nun'Álvares (Portugal)
ALAS
- Amandinha - Torreblanca (Espanha)
- Emilly - Torreblanca (Espanha)
- Tampa - Roma (Itália)
- Débora - CMB (Itália)
- Simone - Kristall (Rússia)
- Luana - Stein Cascavel (Brasil)
PIVÔS
- Natalinha - Taboão/Magnus (Brasil)
- Ana Luiza - Torreblanca (Espanha)
- Lucileia - Bitonto (Itália)
Temporada da Seleção Brasileira de futsal feminino
Neste ano, o Brasil jogou duas partidas amistosas contra a Finlândia, na casa do adversário. A equipes saiu vencedora por goleada nas duas ocasiões, com os placares de 9 a 0 e de 10 a 0.
Em março, a seleção conquistou o octacampeonato da Copa América de Futsal Feminino, após vencer a Argentina por 3 a 0 na decisão. Como terminou a competição entre os três melhores colocados, o Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo.
Já em agosto, a equipe ganhou o Torneio Internacional de Futsal Feminino, disputado em Xanxerê, município de Santa Catarina.
Formato de disputa e grupos da Copa do Mundo de Futsal
No total, 16 seleções participam do campeonato. As equipes são divididas em quatro grupos de quatro equipes cada. Deles, avançam para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada chave. A partir daí, a Copa do Mundo é disputada em formato de mata-mata.
GRUPO A
- Filipinas
- Polônia
- Marrocos
- Argentina
GRUPO B
- Espanha
- Tailândia
- Colômbia
- Canadá
GRUPO C
- Portugal
- Tanzânia
- Japão
- Nova Zelândia
GRUPO D
- Brasil
- Irã
- Itália
- Panamá
