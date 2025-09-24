Nesta terça-feira (24), o técnico Wilson Sabóia anunciou as 14 atletas que representarão o Brasil na primeira Copa do Mundo de futsal feminino da história. A competição acontece entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas.

Entre as convocadas, está Amandinha, eleita oito vezes a melhor jogadora de futsal do mundo.

A Seleção Brasileira está no Grupo D, que também conta com Irã, Itália e Panamá.

Confira as convocadas:

GOLEIRAS

Bianca - Cascavel (Brasil)

Julia - Nun'Álvares (Portugal)

FIXAS

Taty - CMB (Itália)

Diana - Bitonto (Itália)

Camila - Nun'Álvares (Portugal)

ALAS

Amandinha - Torreblanca (Espanha)

Emilly - Torreblanca (Espanha)

Tampa - Roma (Itália)

Débora - CMB (Itália)

Simone - Kristall (Rússia)

Luana - Stein Cascavel (Brasil)

PIVÔS

Natalinha - Taboão/Magnus (Brasil)

Ana Luiza - Torreblanca (Espanha)

Lucileia - Bitonto (Itália)

Temporada da Seleção Brasileira de futsal feminino

Neste ano, o Brasil jogou duas partidas amistosas contra a Finlândia, na casa do adversário. A equipes saiu vencedora por goleada nas duas ocasiões, com os placares de 9 a 0 e de 10 a 0.

Em março, a seleção conquistou o octacampeonato da Copa América de Futsal Feminino, após vencer a Argentina por 3 a 0 na decisão. Como terminou a competição entre os três melhores colocados, o Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo.

Brasil é octacampeão da Copa América de futsal feminino (Foto: Danilo Camargo)

Já em agosto, a equipe ganhou o Torneio Internacional de Futsal Feminino, disputado em Xanxerê, município de Santa Catarina.

Formato de disputa e grupos da Copa do Mundo de Futsal

No total, 16 seleções participam do campeonato. As equipes são divididas em quatro grupos de quatro equipes cada. Deles, avançam para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada chave. A partir daí, a Copa do Mundo é disputada em formato de mata-mata.

GRUPO A

Filipinas Polônia Marrocos Argentina

GRUPO B

Espanha Tailândia Colômbia Canadá

GRUPO C

Portugal

Tanzânia

Japão

Nova Zelândia

GRUPO D