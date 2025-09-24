menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Com Amandinha, Brasil convoca seleção para inédita Copa do Mundo de futsal feminino

A atleta foi eleita a melhor do mundo em oito ocasiões

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 24/09/2025
19:24
Amandinha no Torneio Internacional de Futsal 2025 (Foto: Nelson Terme/ CBF)
imagem cameraAmandinha no Torneio Internacional de Futsal 2025 (Foto: Nelson Terme/ CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (24), o técnico Wilson Sabóia anunciou as 14 atletas que representarão o Brasil na primeira Copa do Mundo de futsal feminino da história. A competição acontece entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas.

continua após a publicidade

Entre as convocadas, está Amandinha, eleita oito vezes a melhor jogadora de futsal do mundo.

A Seleção Brasileira está no Grupo D, que também conta com Irã, Itália e Panamá.

➡️ Destaque do futsal do Vasco é cruz-maltino e quer liderar clube ao título brasileiro

Confira as convocadas:

GOLEIRAS

  • Bianca - Cascavel (Brasil)
  • Julia - Nun'Álvares (Portugal)

FIXAS

  • Taty - CMB (Itália)
  • Diana - Bitonto (Itália)
  • Camila - Nun'Álvares (Portugal)

ALAS

  • Amandinha - Torreblanca (Espanha)
  • Emilly - Torreblanca (Espanha)
  • Tampa - Roma (Itália)
  • Débora - CMB (Itália)
  • Simone - Kristall (Rússia)
  • Luana - Stein Cascavel (Brasil)

PIVÔS

  • Natalinha - Taboão/Magnus (Brasil)
  • Ana Luiza - Torreblanca (Espanha)
  • Lucileia - Bitonto (Itália)

Temporada da Seleção Brasileira de futsal feminino

Neste ano, o Brasil jogou duas partidas amistosas contra a Finlândia, na casa do adversário. A equipes saiu vencedora por goleada nas duas ocasiões, com os placares de 9 a 0 e de 10 a 0.

Em março, a seleção conquistou o octacampeonato da Copa América de Futsal Feminino, após vencer a Argentina por 3 a 0 na decisão. Como terminou a competição entre os três melhores colocados, o Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo.

continua após a publicidade
Brasil é octacampeão da Copa América de futsal feminino (Foto: Danilo Camargo)
Brasil é octacampeão da Copa América de futsal feminino (Foto: Danilo Camargo)

Já em agosto, a equipe ganhou o Torneio Internacional de Futsal Feminino, disputado em Xanxerê, município de Santa Catarina.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Formato de disputa e grupos da Copa do Mundo de Futsal

No total, 16 seleções participam do campeonato. As equipes são divididas em quatro grupos de quatro equipes cada. Deles, avançam para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada chave. A partir daí, a Copa do Mundo é disputada em formato de mata-mata.

GRUPO A

  1. Filipinas
  2. Polônia
  3. Marrocos
  4. Argentina

GRUPO B

  1. Espanha
  2. Tailândia
  3. Colômbia
  4. Canadá

GRUPO C

  • Portugal
  • Tanzânia
  • Japão
  • Nova Zelândia

GRUPO D

  • Brasil
  • Irã
  • Itália
  • Panamá

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias