Vice-campeã mundial da ginástica rítmica revela mudanças no ciclo olímpico

Com as duas medalhas de prata do Mundial de Ginástica Rítmica no peito, Nicole Pircio, da seleção brasileira de conjunto, recebeu bastante carinho dos fãs de esporte que frequentaram a COB Expo, na capital paulista, nesta quarta-feira (24). Em conversa exclusiva com a reportagem do Lance!, a ginasta falou sobre o momento do país na modalidade e o caminho até Los Angeles.

A primeira vez que o Brasil sediou um Campeonato Mundial da modalidade não foi marcante apenas por colocar o país como anfitrião, mas principalmente pela presença inédita da seleção no pódio, com as medalhas de prata no conjunto geral e no conjunto misto. Segundo Nicole, o país se consolidou como uma potência mundial do esporte após um trabalho de longo prazo.

— A gente vinha com esse sonho desde Paris, quando a gente tinha a medalha na mão, tinha a possibilidade de estar entre os melhores do pódio, mas alto rendimento é isso, acontecem fatalidades que não estão no nosso controle. Mas acho que é daí que vem o significado do nosso time de leoas, que a gente não desiste, pelo contrário, a gente busca cada dia mais. E não foi diferente no Campeonato Mundial, que foi o melhor de todos os tempos, aqui no país, com o nosso público brasileiro, a torcida, que foi fundamental, a nossa família... Esse resultado veio pra mostrar que a gente é uma potência mundial - declarou.

Aos 23 anos, Nicole Pircio representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e de Paris, e figura como uma das mais experientes da seleção brasileira. A atleta disse estar confortável com o papel de referência no grupo e já pensa no próximo ciclo olímpico.

— É muito bom estar nesse papel como uma das mais experientes, eu lutei pra estar aqui nesse momento. Eu fui muito bem recebida quando eu comecei e tento fazer da mesma forma agora com as mais novas, tento passar toda a minha experiência, ajudar da melhor forma possível, como lidar com a pressão. Eu busco continuar rendendo e representando meu país da melhor forma. O sonho e o coração continua batendo forte pelo meu esporte - disse.

Nicole Pircio, da seleção brasileira de conjunto da ginástica rítmica (Foto: Reprodução/ redes sociais)

Adeus a 'Evidências'

A série mista do conjunto brasileiro ao som de Evidências, de Chitãozinho e Xororó, que fez muito sucesso com o público foi aposentada no Mundial, assim como a série com 5 fitas. Ao longo desse ciclo, a série de conjunto simples será feita com cinco bolas, enquanto a apresentação mista ficará com arco e maças.

— A gente se despediu de Evidências e de fita também, agora é uma nova coreografia, uma nova música. O código continua o mesmo, então com certeza a gente vai trazer alguma novidade e contagiar todo o público de novo - finalizou.

