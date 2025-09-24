Na COB Expo, campeã Bia Souza participa de clínica de judô com crianças

A campeã olímpica Beatriz Souza teve uma tarde diferente nesta quarta-feira (24). A atleta marcou presença na COB Expo, em São Paulo, onde participou de uma clínica de judô ao lado do também medalhista olímpico Rafael Silva, o Baby. Em conversa com a imprensa, após a atividade, Bia falou sobre a experiência e sobre seu ano pós-olímpico. Veja no vídeo acima.

Durante a atividade, Bia e Baby comandaram um treinamento rápido com as crianças presentes, com explicação e demonstração de fundamentos técnicos do judô. Ainda houve tempo para bater um papo, responder perguntas dos pequenos e atender os fãs, que pediam fotos e autógrafos.

— Eu também comecei como eles, era uma criancinha, apenas tinha um sonho. A gente ter um exemplo mostrando o caminho e mostrando que o sonho é possível só aumenta o desejo. É muito satisfatório ver que cada vez mais a criançada tá começando um esporte, ainda mais o judô, que é o esporte do meu coração - disse.

Bia Souza conversa com crianças durante a COB Expo (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Ano pós-olímpico e pausa estratégica

A temporada de Bia Souza no ano pós-olimpíadas de Paris teve um ritmo bem mais tranquilo em relação à temporada anterior. Em 2025, a campeã olímpica disputou três competições internacionais: o Pan-Americano e Oceania, do qual se sagrou campeã, o Grand Slam do Cazaquistão e o Mundial, dos quais saiu sem medalhas.

— O mais difícil é voltar à rotina, mas aos poucos a gente vai encaixando pra voltar com tudo no ciclo pra Los Angeles. É extremamente necessário (dar uma pausa), a gente não é de ferro, a gente é ser humano normal. Às vezes a gente precisa alinhar ali no planejamento um período de descanso, sem tantas competições. A gente vive sob pressão 24 horas por dia durante os quatro ou três anos de ciclo que a gente tem, a gente precisa tirar esse tempo pra dar uma relaxada na mente e no corpo também - finalizou.

