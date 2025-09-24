Recordista no lançamento de dardo analisa ausência na final do Mundial

Aos 25 anos, o lançador de dardo Luiz Mauricio chegou ao Mundial de Atletismo de Tóquio como uma das esperanças brasileiras de medalha. Atual recordista sul-americano da modalidade, alcançando a marca de 91m nesta temporada, o atleta não conseguiu repetir o bom desempenho na capital japonesa e ficou de fora da final. Em conversa exclusiva com o Lance!, durante a COB Expo, nesta quarta-feira (24), o atleta analisou o que deu errado na competição.

Nas qualificatórias do Mundial, avançavam à final os atletas que atingissem a marca mínima de 84,50m ou aqueles com os 12 melhores resultados. O brasileiro começou com lançamentos abaixo da casa dos 80m, Luiz Maurício conseguiu melhorar sua marca na última tentativa, com lançamento para 81,12m, resultado bem abaixo de seu recorde pessoal, que rendeu apenas o 19º lugar na classificação geral.

— Em uma competição como o Mundial, você não pode errar, e foi isso que aconteceu. Eu errei o primeiro, errei o segundo, e quando chegou o terceiro, fiquei um pouco inseguro na técnica, com o que eu precisava fazer pra avançar. Eu acabei errando o ângulo do lançamento, o dardo acabou subindo muito e não estava planando - avaliou.

A frustração acabou ficando mais evidente após a final da prova, já que nenhum dos medalhistas alcançou a marca dos 90m. O campeão Keshorn Walcott, de Trinidad e Tobago, conquistou a medalha de ouro com lançamento para 88,16m, ou seja, caso Luiz Mauricio repetisse sua marca do Troféu Brasil, poderia conquistar o título mundial.

— Acredito que tudo acontece por um motivo e (a eliminação) acabou sendo um aprendizado bem grande, então isso também foi positivo para eu melhorar e aprender para a próxima temporada. Mas, estou pronto para a próxima temporada e vamos trabalhando - finalizou.

Luiz Maurício fez a segunda melhor marca do mundo em 2025 (Foto: Gustavo Alves/CBAt)

Brasil no Mundial de Atletismo

Encerrado no último domingo (21), o Mundial de Atletismo de Tóquio teve dois brasileiros no pódio. O primeiro deles foi Caio Bonfim, que iniciou a competição com a medalha de prata na marcha atlética 35km e encerrou sua participação com o ouro na prova dos 20km. Alison dos Santos, o Piu, foi medalhista de prata nos 400m com barreiras.

