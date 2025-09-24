menu hamburguer
Mais Esportes

Evandro e Arthur estreiam com vitória no Elite 16 de Vôlei de Praia do Rio; resultados

Brasileiros fazem estreia na chave principal

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionados porMarcelo Velloso,
Dia 24/09/2025
21:48
Arthur e Evandro (Foto: Pedro Bernardo Antonio dos Santos / Lance!)
imagem cameraArthur e Evandro (Foto: Pedro Bernardo Antonio dos Santos / Lance!)
A dupla Fernando e Arthur Lanci estreou com vitória no Elite 16 do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, nesta quarta-feira (24). Eles fecharam o placar em 2 a 0 e parciais de 21/19 e 21/17 contra os israelenses Elazer e Cuzmiciov. Além deles, mais duas duplas brasileiras disputaram a chave principal nesta quarta-feira. O Lance! traz todos os resultados do dia.

➡️ Veja valor da premiação do Elite 16 de Vôlei de Praia do Rio de Janeiro

Na última partida da noite, a dupla olímpica formada por Evandro e Arthur Lanci entrou em quadra. O primeiro set foi dominado pelos brasileiros, que apesar de uma pequena oscilação, se saíram muito bem nos ataques e venceram por 21 a 19.

No segundo set, a dupla brasileira teve amplo domínio, com um alto índice de aproveitamento nos bloqueios e ataques. Além disso, contou com falhas no saque da dupla de Israel.

Outros jogos do Brasil nesta quarta-feira (25)

George e Symon derrotam holandeses

O primeiro set foi dominado pela dupla holandesa van der Velde/Brouwer, que venceu por 21 a 15, com grande superioridade nos bloqueios contra George e Saymon.

No segundo set, os brasileiros conseguiram abrir vantagem e administrar o placar para vencer e levar a partida para o set decisivo.

O terceiro e último set foi bastante disputado. A dupla brasileira chegou a ter três match points, mas os holandeses conseguiram empatar. No final, com a eficiência dos bloqueios de Saymon, a dupla brasileira saiu vitoriosa.

André e Renato são derrotados para australianos

Na partida seguinte, André e Renato enfrentaram a dupla australiana Nicolaidis e Carracher. O primeiro set foi bastante disputado, sem que nenhuma das duplas se destacasse, e os brasileiros foram derrotados por 22 a 20.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O segundo set também foi acirrado, ponto a ponto, mas André e Renato saíram vitoriosos, levando mais uma dupla brasileira para o set decisivo na chave principal.

No último set, a sorte e a competência falaram mais alto. A dupla australiana neutralizou os ataques brasileiros e venceu a partida.

Todos os resultados do dia no Elite 16 de Vôlei de Praia do Rio de Janeiro - praia de Copacabana

Grupo A

  1. Mol, A./Sørum, C. (NOR) 2 x 1 Trousil/Sedlak (CZE) - 19/21, 21/16, 15/7
  2. Evans/Budinger (EUA) 2 x 0 Henning/Wüst (ALE) - 21/14, 21/10

Grupo B

  • Boermans/de Groot (HOL) 2 x 0 Droguett/Quintero (CHI) - 21/16, 21/12
  • Krattiger/Dillier (SUI) 2 x 0 Partain/Benesh (EUA) - 21/13, 21/18

Grupo C

  • Cherif/Ahmed (QAT) 2 x 0 Penninga/Immers (HOL) - 29/27, 21/14
  • Rotar/Gauthier-Rat (FRA) 2 x 1 Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) - 17/21, 21/13, 15/9

Grupo D

  1. Plavins/Fokerots (LET) 2 x 0 Sagstetter, J./Sagstetter, B. (ALE) - 21/18, 21/16
  2. Nicolaidis/Carracher (AUS) 2 x 1 Andre/Renato (BRA) - 22/20, 19/21, 15/10

Grupo E

  1. George/Saymon (BRA) 2 x 1 van de Velde/Brouwer (HOL) - 15/21, 21/18, 16/14
  2. Hammarberg/Berger T. (AUT) 2 x 1 Schalk/Shaw (EUA) - 16/21, 21/18, 15/10

Grupo F

  1. Evandro/Arthur Lanci (BRA) 2 x 0 Elazar/Cuzmiciov (ISR) - 21/19, 21/17
  2. Alayo/Diaz (CUB) 2 x 1 Mol, H./Berntsen (NOR) - 19/21, 21/18, 15/13

