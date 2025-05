Derrotado por João Fonseca na semifinal do Challenger de Phoenix, em março, Kei Nishikori seria o primeiro adversário de Carlos Alcaraz em Roland Garros. Mas o japonês, ex-número 4 do mundo, se lesionou e será substituído pelo qualifier italiano Giulio Zeppieri, 306º do mundo, de 23 anos.

Até hoje, nos torneios ATP, tirando os Futures e Challengers, o tenista da Itália soma apenas seis vitórias como profissional.



Atual campeão, Alcaraz chega como principal favorito à capital francesa. No saibro, na atual temporada, são 15 vitórias em 16 partidas, incluindo os títulos dos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma. Sua única derrota nesse piso foi para o dinamarquês Holger Rune, na decisão do ATP 500 de Barcelona, quando acabou se lesionando e, na sequência, desistiu de jogar o Masters 1000 de Madri.

Na segunda rodada, o atual campeão poderá encarar o húngaro Fabian Marozsan, algoz de João Fonseca na estreia em Roma. Em seguida, Alcaraz deverá medir forças contra o anfitrião Giovanni Mpteshi Perricard. O americano Ben Shelton é um provável rival do espanhol nas oitavas. Nas quartas, o norueguês Casper Ruud e o americano Tommy Paul correm o risco de cruzar o caminho do natural de Murcia. O americano Taylor Fritz e o italiano Lorenzo Musetti estão entre os principais favoritos numa eventual semifinal.

Alcaraz favorito e João Fonseca estreia em Paris

Em Roland Garros, o número 2 do mundo soma 18 triunfos em 21 duelos. Além do título do ano passado, conquistado contra o alemão Alexander Zverev, seu algoz nas quartas de final de 2022, Alcaraz foi semifinalista em 2023, perdendo para Djokovic e fez terceira rodada em 2021 (caindo diante do alemão Jan-Lennard Struff). Sua estreia em Paris foi em 2020, aos 17 anos, então 189º do mundo, parando na primeira rodada do qualifying, com derrota para o australiano Aleksandar Vukic (193º).

Enquanto Alcaraz é muito favorito na capital francesa, João Fonseca vai estrear, como profissional, no principal torneio no saibro do circuito. Na estreia, o número 1 do Brasil enfrenta o polonês Hubert Hurkacz.

