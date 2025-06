Com nova campeã e defesa de cinturão, veja os resultados do UFC 316

Em evento com duas disputas de cinturão, o UFC 316 foi realizado em Newark (EUA), na madrugada deste domingo (8). No combate principal, Merab Dvalishvili derrotou Sean O'Malley pela segunda vez em menos de um ano e reteve o título do peso galo. Já na luta anterior, Kayla Harrisson dominou Julianna Peña, se tornou campeã da categoria até 61,2kg e desafiou a brasileira Amanda Nunes, que voltou da aposentadoria.

Para o Brasil, o UFC 316 foi negativo, com quatro derrotas e nenhuma vitória, sendo dois por nocaute, um por finalização e outra por decisão dos juízes.

🥊 Merab Dvalishvili x Sean O'Malley 2

Merab Dvalishvili começou a luta pressionando Sean O'Malley contra a grade, mas sem conseguir desferir golpes significativos. Na metade do primeiro round, o georgiano conseguiu uma queda, mas O'Malley se levantou rapidamente. No minuto final, Merab aplicou outra queda e conectou bons golpes por cima, apesar da resistência do americano.

No segundo round, o ritmo caiu um pouco, mas Merab seguiu melhor, dominando principalmente na luta em pé. Ele tentou diversas quedas, mas teve dificuldade em manter o controle, sendo até surpreendido por um cruzado de O'Malley em uma das tentativas.

No terceiro, Merab voltou ao domínio com uma queda rápida que levou a luta ao chão. Ele manteve O'Malley sob pressão com golpes no ground and pound e, quando o americano tentou se levantar, foi derrubado novamente. Com excelente controle no solo, Dvalishvili encaixou uma guilhotina e forçou Sean a bater, encerrando o combate com uma vitória por finalização.

Merab Dvalishvili derrotou Sean O'Malley no UFC 316 (Foto: Divulgação/UFC)

🥊 Julianna Peña x Kayla Harrison

O combate começou estudado, sem ação em ambos os lados, mas com Kayla forçando Julianna a andar para trás. Na metade do round, a medalhista olímpica de judô conseguiu quedar Peña após agarrar a adversária na grade. No chão, Harrison pouco fez. Porém, a campeã atingiu o nariz da desafiante com uma pedalada ilegal, onde perdeu um ponto dos juízes pelo golpe não permitido pelo UFC.

Kayla Harrison derrotou Julianna Peña no UFC 316 (Foto: Elsa/AFP)

No segundo round, Kayla seguia na pressão e novamente foi para a luta agarrada na grade novamente, onde conseguiu outra queda. Harrisson controlou no chão, com cotoveladas e duas tentativas de finalização sem sucesso. Porém, na terceira, Kayla Harrison conseguiu o kimura e finalizou Julianna Peña para se tornar campeã do peso galo feminino do UFC.

Na entrevista pós-luta, Kayla desafiou Amanda Nunes para sua primeira defesa de cinturão. A brasileira, que está retornando da aposentadoria, estava presente no evento e foi chamada ao ringue, onde entrou. No cara a cara, ambas se elogiaram e "acertaram" que vão se enfrentar pelo título em breve. Além disso, fizeram a simbólica encarada.

Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison (Foto: Reprodução)

🥊 Mario Bautista x Patchy Mix

Badalado do Bellator, Patrick "Patchy" Mix estreou com derrota no UFC. O americano foi derrotado pelo compatriota Mario Bautista, que emendou a oitava vitória seguida na organização. No combate, Bautista neutralizou completamente Mix, ao ser pouco atingido pelo estreante e castigar nos contragolpes.

Mario teve grandes momentos na luta e chegou a desatordoar Patchy e abrir um sangramento no nariz. Sem conseguir a vitória por via rápida, Bautista levou a melhor pela decisão dos juízes, que pontuaram triplo 30-27.

Mario Bautista derrotou Patchy Mix no UFC 316 (Foto: Elsa/AFP)

🥊 Vicente Luque x Kevin Holland

Logo no início do combate, o brasileiro buscou a queda, mas o americano conseguiu defender e disparou socos durante a defesa. Na sequência, Holland teve bom momento ao acertar uma cotovelada, mas não conseguiu o knockdown. Na sequência do round, Luque se recuperou com contragolpes.

Porém, logo no início do segundo round. Kevin conseguiu quedar o brasileiro em um contragolpe. No chão, Vicente tentou se levantar rapidamente, mas na tentativa, deixou o pescoço exposto e sofreu um triângulo de mão. Sem conseguir escapar, Luque bateu três vezes, dando a vitória para Holland por submissão.

Kevin Holland derrotou Vicente Luque no UFC 316 (Foto: Elsa/AFP)

Veja os demais resultados do UFC 316