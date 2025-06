Kayla Harrison derrotou Julianna Peña por finalização no segundo round e se tornou campeã do peso galo feminino do UFC, neste domingo (8), em Newark (EUA). A medalhista olímpica de judô dominou Peña no chão e, com uma chave kimura, desbancou a compatriota. Ao fim da luta, a nova dona do cinturão desafiou a brasileira Amanda Nunes, que entrou no octógono e encarou a americana.

continua após a publicidade

➡️ Bia Ferreira domina Maria Ferreyra e retém cinturão mundial de boxe

Como foi a luta?

O combate começou estudado, sem ação em ambos os lados, mas com Kayla forçando Julianna a andar para trás. Na metade do round, a medalhista olímpica de judô conseguiu quedar Peña após agarrar a adversária na grade. No chão, Harrison pouco fez. Porém, a campeã atingiu o nariz da desafiante com uma pedalada ilegal, onde perdeu um ponto dos juízes pelo golpe não permitido pelo UFC.

➡️ Namorado de Mel Maia, Luan Medeiros vence e segue invicto no boxe

No segundo round, Kayla seguia na pressão e novamente foi para a luta agarrada na grade novamente, onde conseguiu outra queda. Harrisson controlou no chão, com cotoveladas e duas tentativas de finalização sem sucesso. Porém, na terceira, Kayla Harrison conseguiu o kimura e finalizou Julianna Peña para se tornar campeã do peso-galo do UFC.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kayla Harrison x Amanda Nunes

Na entrevista pós-luta, Kayla desafiou Amanda Nunes para sua primeira defesa de cinturão. A brasileira, que está retornando da aposentadoria, estava presente no evento e foi chamada ao ringue, onde entrou. No cara a cara, ambas se elogiaram e "acertaram" que vão se enfrentar pelo título em breve. Além disso, fizeram a simbólica encarada.

Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison (Foto: Reprodução)

➡️ UFC 316: web reage a nocaute impressionante com 30 segundos de luta