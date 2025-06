Bia Ferreira domina Maria Ferreyra e retém cinturão mundial de boxe

Bia Ferreira derrotou a Maria Ferreyra por decisão unânime dos juízes (99-91, 98-92, 99-91) e defendeu seu título de campeã peso-leve da Federação Internacional de Boxe (IBF) pela segunda vez, na madrugada de domingo (8), em Orlando, EUA. A pugilista brasileira dominou a desafiante, principalmente nos potentes contragolpes que atingiu a argentina no início e no fim do combate.

continua após a publicidade

➡️ Namorado de Mel Maia, Luan Medeiros vence e segue invicto no boxe

Ao fim do combate, Beatriz Ferreira desafiou a campeã da WBA, Stephanie Han, que estava presente no evento.

Como foi a luta?

O combate começou com as duas lutadoras alternando nos golpes. No terceiro assalto, Beatriz foi superior, golpeando a argentina com força. O quarto round seguiu com a brasileira superior, levando Maria contra as cordas, que acabava se protegendo no clinch.

Na metade do combate, Bia abaixou o ritmo, mas seguia melhor que Ferreyra, ao atacar a desafiante nos contragolpes. No terço final da luta, Maria cresceu, mas ainda sem assustar a brasileira, que seguia com alto aproveitamento nos socos.

continua após a publicidade

Nos últimos assaltos, Beatriz apenas controlou o resultado, sem sofrer sustos da argentina, que não conseguiu levar a brasileira para as cordas em nenhum momento. No round final, Maria arriscou tudo nos últimos dois minutos da luta, mas, novamente, sem atordoar Ferreira. Ao fim do combate, os juízes deram a vitória de forma unânime para Bia Ferreira (99-91, 98-92, 99-91), que reteve pela segunda vez o cinturão do peso-leve da Federação Internacional de Boxe (IBF).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Luta de unificação?

Na entrevista pós-luta, Beatriz Ferreira desafiou a campeã do peso-leve da World Boxing Association (WBA), Stephanie Han, que estava presente no evento. A americana entrou no ringue após ser chamada e fez uma encarada com a brasileira. No microfone, ambas teceram elogios umas as outras, destacando a qualidade de cada.

continua após a publicidade