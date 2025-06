UFC 316: Merab Dvalishvili domina Sean O’Malley no chão e retém cinturão

Merab Dvalishvili derrotou Sean O'Malley por finalização no terceiro round e reteve cinturão do peso galo do UFC, neste domingo (8), em Newark (EUA). O georgiano dominou o americano no chão e, de forma brilhante, derrotou o ex-campeão novamente. Ao fim da luta, o campeão desafiou Cory Sandhagen para sua próxima defesa de título.

Com o resultado, Merab chega a sua 20ª vitória na carreira, sendo a 13ª consecutiva. Com o cinturão, o georgiano defendeu pela segunda vez. Em janeiro, no UFC 311, Dvalishvili derrotou Umar Nurmagomedov por decisão unânime dos juízes.

Como foi a luta?

A luta começou com pressão de Merab, que forçou Sean contra a grade, mas sem conectar golpes. Na metade do round, o georgiano foi para uma blitz, onde conseguiu quedar o americano. O'Malley conseguiu se levantar e se desvencilhar da grade rapidamente. No minuto final, Dvalishvili tentou e converteu outra queda, onde acertou diversos golpes por cima, mas com resistência do americano.

O segundo assalto começou com intensidade menor, mas com Merab superior, principalmente em pé. Na metade do assalto, o georgiano foi para cima novamente, mas sem conseguir a queda. No minuto seguinte, tentou colocar a luta no chão novamente, mas foi respondido com um cruzado do americano. No fim, Dvalishvili foi para outras duas tentativas para derrubar Sean, mas sem sucesso.

O terceiro round começou e rapidamente Merab levou Sean para grade e conseguiu uma bela queda para levar a luta ao chão. No ground and pound, o georgiano acertou O'Malley com golpes curtos, e quando o americano chegou perto de levantar, Dvalishvili colocou no chão novamente e com belo trabalho no solo, encaixou o triângulo no desafiante, que deu os três tapas para finalizar o combate. Vitória de Merab Dvalishvili por finalização.

Próximo desafiante?

Em entrevista a Joe Rogan, ainda no octógono, o comentarista do UFC perguntou se o próximo desafiante do georgiano seria Cory Sandhagen, que estava presente no evento. Sem pensar muito, Merab aceitou e afirmou que farão uma grande luta.