Tenista desmaia em partida e abandona jogo; veja vídeo

A tenista britânica Francesca Jones, de 24 anos, desmaiou durante uma partida do Aberto de Bogotá, na Colômbia. Ela disputava o último set da partida contra a argentina Julia Riera na última terça-feira (1º). A partida, válida pela fase de 32 do evento, foi encerrada e a atleta foi retirada em uma cadeira de rodas, com ajuda de médicos e da oponente na partida.

continua após a publicidade

A tenista é a número 129 no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA). Ela vinha de uma vitória no ITF75 (Federação Internacional de Tênis) de Vacaria, no Rio Grande do Sul, no último domingo (30). A partida contra a argentina em Bogotá foi encerrada com parciais de 6/2, 5/7 e 5/3 (último set terminado após o desmaio de Francesca Jones).

Francesca Jones é a atleta que veste veremelho (Foto: Felipe Borges/Vacaria Open)

Nas redes sociais, a tenista falou sobre o tempo de descanso que teve entre o campeonato no Brasil e o torneio em Bogotá. Ela também cita a altitude da cidade, que está 2.600 metros acima do nível do mar:

continua após a publicidade

— Após vencer no Brasil, no domingo, a viagem durou mais que 24 horas, com descanso e recuperação mínimos. Levamos alguns dias para nos adaptarmos em Bogotá por conta da altitude, quando chegamos na segunda-feira, não pudemos treinar por conta da chuva. A partida foi minha primeira exposição ao baixo nível de oxigênio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Durante o jogo, tive dificuldades progressivas, como visão embaçada, que eventualmente levou ao colapso. Durante a noite, fizemos vários estudos e constatamos que meu coração trabalhou maisdo que deveria — finaliza a atleta.

continua após a publicidade

Nota em rede social de Francesca Jones (Foto: Reprodução)

➡️ Jogador do Blazers se destaca na NBA e supera marca histórica de Larry Bird

Francesca Jones tem doença rara

A atleta britânica nasceu com síndrome da displasia ectodérmica ectrodactilia, uma anomalia genética caracterizada pela má formação dos pés, mãos e lábios. Por conta da condição, Francesca passou por diversas cirurgias durante a vida. A britânica já disputou dois dos maiores torneios: Wimbledon e Australian Open.