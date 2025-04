Derrotado por João Fonseca, em janeiro, no Aberto da Austrália, na maior vitória do brasileiro até agora, o russo andrey Rublev começou, nesta terça-feira (1º), a parceria com o compatriota Marat Safin, contemporâneo de Gustavo Kuerten, o Guga. A dupla da Rússia iniciou, em Barcelona, a preparação para o primeiro Masters 1000 no saibro, em Monte Carlo, que começa no próximo domingo.



A princípio, Safin só vai auxiliar o compatriota na temporada de saibro europeia. Rublev, por sinal, tem dois espanhóis como técnicos fixos: Alberto Martin e Fernando Vicente. No vídeo abaixo, o primeiro treino do ex-número 1 do mundo com seu novo pupilo.

Atual número 9 do mundo, o russo tentará o segundo título em Monte Carlo, repetindo a façanha de 2023, quando superou o dinamarquês Holger Rune na decisão, numa batalha de três sets. No ano passado, no entanto, Rublev esteve longe de defender a conquista da temporada anterior e caiu na estreia, diante do australiano Alexei Popyrin.

Só um havia feito proeza de João Fonseca na Austrália

Em janeiro, a derrota para João Fonseca foi apenas a segunda de Rublev em estreias no Aberto da Austrália, em nove participações. A primeira aconteceu em 2019, quando, então 87º do mundo, o russo foi superado pelo americano Mackenzie McDonald (81).

Na temporada atual, o número 1 da Rússia, de 27 anos, soma nove vitórias em 16 partidas, com um título (o 17º da carreira), conquistado no ATP 500 de Doha, em fevereiro

Rublev foi campeão em Doha, em janeiro de 2025 (Reprodução/Instagram)

Safin jogou sete vezes com Guga

Ex-número 1 do mundo e com dois Grand Slams no currículo, o US Open de 2000 e o Aberto da Austrália de 2005, Safin se profissionalizou em 1997, ano do primeiro título de Gustavo Kuerten em Roland Garros. No ano seguinte, na segunda rodada em Paris, o russo adiou o sonho do brasileiro em conquistar o bi (que ele alcançaria em 2000). O de 1998 foi o primeiro dos sete confrontos entre Guga e Safin. Curiosamente, o russo ganhou os três primeiros (os outros foram no Aberto da Austrália e no Masters 1000 de Paris, ambos em 1999).

Já o tricampeão de Roland Garros superou o rival nas finais do Masters 1000 de Hamburo e de Indianápolis (ambas em 2000) e na segunda rodada do US Open e nas quartas em Lyon, essas duas últimas em 2002.

No vídeo abaixo, imagens do confronto no Grand Slam em Nova York, há 23 anos: