Etiene Medeiros concilia maternidade e sonho olímpico rumo a Los Angeles 2028
Nadadora brasileira volta às piscinas depois de três anos com foco no ciclo olímpico
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A volta de Etiene Medeiros à natação vai muito além das piscinas. Depois de três anos afastada da natação de alto rendimento por conta da maternidade e de uma cirurgia no joelho, a nadadora brasileira reapareceu nas competições nacionais com um objetivo claro: disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
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Primeira brasileira campeã mundial da natação, Etiene revelou em entrevista ao Lance! que o processo de retorno exigiu uma reconstrução completa, tanto física quanto emocional:
— Tudo é diferente agora. A minha recuperação é diferente, a minha mente, a minha forma de agir, de pensar. É a Etiene mãe atleta — afirmou.
A pernambucana voltou aos treinamentos há cerca de um ano e já comemora resultados competitivos em nível nacional. Mesmo ainda em fase de reconstrução, ela destacou a felicidade de voltar a competir ao lado de atletas mais jovens e conseguir se manter em alto nível.
— Depois de três anos, estar voltando perto delas, batendo na frente, é muito gratificante.
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Rotina com filho virou principal desafio
Segundo Etiene, o maior obstáculo nesta nova fase não está apenas dentro da água. A adaptação da rotina com a maternidade se tornou o ponto mais delicado do retorno ao esporte.
— Hoje eu tenho minha rotina ao lado do meu filho. O mais desafiador foi quando ele ficou doente. Eu literalmente não tive rotina. Em alguns momentos, abri mão de treinar — contou.
A nadadora explicou que o apoio da família, do marido, dos médicos e da comissão técnica tem sido fundamental para manter o projeto olímpico vivo.
— Tem momentos em que você duvida. Mas as pessoas ao redor olhando e dizendo 'você consegue' fortalecem muito.
Sem pressão por resultados imediatos
Apesar da ambição olímpica, Etiene deixou claro que não pretende carregar pressão excessiva nesta reta até 2028. Para ela, o retorno às competições precisa acontecer de forma gradual.
— Eu escolhi não ter pressão até 2028 e vou seguir assim. Hoje é um privilégio estar de volta.
A atleta afirmou que ainda trabalha para recuperar velocidade e condicionamento ideais. Seu foco inicial está em reconstruir a base física para competir em igualdade nas principais provas nacionais.
— Eu só tive 20 semanas treinando em performance. Ainda estou reconstruindo muita coisa.
Los Angeles 2028 é objetivo concreto
Mesmo adotando um discurso mais leve e maduro, Etiene não esconde que a meta é concreta: voltar aos Jogos Olímpicos.
— Eu voltei para buscar uma vaga olímpica mesmo.
A brasileira revelou que sonha alto e deseja conquistar algo inédito em sua trajetória:
— Ser medalhista olímpica. É isso.
Relação mais madura com a natação
Ao longo da carreira, Etiene enfrentou momentos difíceis, incluindo uma depressão e cirurgias. Agora, diz viver uma relação mais leve e madura com o esporte.
— Independentemente do que aconteça, eu vou ser feliz. Quero desfrutar desses anos.
A motivação para seguir competindo continua ligada à adrenalina das provas e ao desejo de construir um legado para a família e para a natação brasileira.
— O que me move é desafio, ganhar medalha, vibrar, construir algo legal para mim, para minha família e para o meu filho.
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