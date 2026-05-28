Etiene Medeiros concilia maternidade e sonho olímpico rumo a Los Angeles 2028

A volta de Etiene Medeiros à natação vai muito além das piscinas. Depois de três anos afastada da natação de alto rendimento por conta da maternidade e de uma cirurgia no joelho, a nadadora brasileira reapareceu nas competições nacionais com um objetivo claro: disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Primeira brasileira campeã mundial da natação, Etiene revelou em entrevista ao Lance! que o processo de retorno exigiu uma reconstrução completa, tanto física quanto emocional:

— Tudo é diferente agora. A minha recuperação é diferente, a minha mente, a minha forma de agir, de pensar. É a Etiene mãe atleta — afirmou.

A pernambucana voltou aos treinamentos há cerca de um ano e já comemora resultados competitivos em nível nacional. Mesmo ainda em fase de reconstrução, ela destacou a felicidade de voltar a competir ao lado de atletas mais jovens e conseguir se manter em alto nível.

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— Depois de três anos, estar voltando perto delas, batendo na frente, é muito gratificante.

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Rotina com filho virou principal desafio

Segundo Etiene, o maior obstáculo nesta nova fase não está apenas dentro da água. A adaptação da rotina com a maternidade se tornou o ponto mais delicado do retorno ao esporte.

— Hoje eu tenho minha rotina ao lado do meu filho. O mais desafiador foi quando ele ficou doente. Eu literalmente não tive rotina. Em alguns momentos, abri mão de treinar — contou.

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A nadadora explicou que o apoio da família, do marido, dos médicos e da comissão técnica tem sido fundamental para manter o projeto olímpico vivo.

— Tem momentos em que você duvida. Mas as pessoas ao redor olhando e dizendo 'você consegue' fortalecem muito.

Etiene Medeiros com o filho. (Foto: Divulgação/ Acervo pessoal)

Sem pressão por resultados imediatos

Apesar da ambição olímpica, Etiene deixou claro que não pretende carregar pressão excessiva nesta reta até 2028. Para ela, o retorno às competições precisa acontecer de forma gradual.

— Eu escolhi não ter pressão até 2028 e vou seguir assim. Hoje é um privilégio estar de volta.

A atleta afirmou que ainda trabalha para recuperar velocidade e condicionamento ideais. Seu foco inicial está em reconstruir a base física para competir em igualdade nas principais provas nacionais.

— Eu só tive 20 semanas treinando em performance. Ainda estou reconstruindo muita coisa.

Los Angeles 2028 é objetivo concreto

Mesmo adotando um discurso mais leve e maduro, Etiene não esconde que a meta é concreta: voltar aos Jogos Olímpicos.

— Eu voltei para buscar uma vaga olímpica mesmo.

A brasileira revelou que sonha alto e deseja conquistar algo inédito em sua trajetória:

— Ser medalhista olímpica. É isso.

Relação mais madura com a natação

Ao longo da carreira, Etiene enfrentou momentos difíceis, incluindo uma depressão e cirurgias. Agora, diz viver uma relação mais leve e madura com o esporte.

— Independentemente do que aconteça, eu vou ser feliz. Quero desfrutar desses anos.

A motivação para seguir competindo continua ligada à adrenalina das provas e ao desejo de construir um legado para a família e para a natação brasileira.

— O que me move é desafio, ganhar medalha, vibrar, construir algo legal para mim, para minha família e para o meu filho.

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