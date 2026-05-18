Com nadadores olímpicos, Troféu Maria Lenk será seletiva para três competições
Campeonato que reúne 425 atletas em 41 provas começa nesta segunda-feira (18)
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O Troféu Maria Lenk 2026 marca o início da semana mais aguardada da natação brasileira, nesta segunda-feira (18). Com o retorno de ícones da modalidade e a participação de atletas que representaram o Brasil nas últimas edições dos Jogos Olímpicos, o Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação recebe 41 provas em piscina longa no Parque Aquático Julio de Lamare, no Rio de Janeiro, até o próximo sábado (23).
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O torneio servirá como seletiva para a formação de três seleções brasileiras, cada uma para disputar uma competição internacional neste ano: Pan-Americano Pacífico (12 a 15 de agosto, nos Estados Unidos), Pan-Americano Pacífico Júnior (17 a 20 de agosto, no Canadá) e Jogos Sul-Americanos (12 a 26 de setembro, na Argentina), mais conhecidos como Jogos ODESUR.
Ao todo, 425 atletas estão inscritos para os seis dias do Troféu Maria Lenk. As eliminatórias serão realizadas a partir das 9h, enquanto as finais começam às 18h. Além das provas tradicionais, estão previstas atrações especiais, como o Desafio Under Water Sprint 50, provas de lifesaving e a participação do Special Olympics, instituição focada no desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência intelectual.
A entrada do público é gratuita. O evento tem transmissão do Time Brasil TV (eliminatórias e finais), da GE TV (quarta e quinta-feira) e do SporTV (finais).
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Estrelas da natação brasileira no Troféu Maria Lenk
Recordista sul-americano e brasileiro nos 50m borboleta, Nicholas Santos será uma das presenças ilustres no Parque Aquático Julio de Lamare. Aos 46 anos, o nadador voltou da aposentadoria, anunciada em 2022, para tentar a terceira Olimpíada da carreira, depois da inclusão da prova no programa olímpico. Além dos 50m borboleta, Nicholas está inscrito para os 50m livre no Troféu Maria Lenk.
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Quem também retornou este ano visando os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 é Etiene Medeiros. Tricampeã mundial nos 50m costas, a atleta de 34 anos competiu pela última vez em 2022, após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Nesse período, se dedicou ao projeto social que leva seu nome e teve seu primeiro filho. A prova em que Etiene é especialista também foi incluída no programa das Olimpíadas, mas ela só está escalada para os 50m livre.
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Seis atletas que estiveram em Paris 2024 competem no Maria Lenk: Fernando Scheffer (100m livre e 200m livre), Guilherme Caribé (50m livre, 50m borboleta e 100m livre), Guilherme "Cachorrão" Costa (400m livre, 800m livre e 1500m livre), Mafê Costa (100m livre, 400m livre e 1500m livre), Stephanie Balduccini (50m livre, 100m borboleta e 200m livre) e Maria Paula Heitmann (100m livre, 400m livre e 800m livre).
Como funcionam as seletivas?
Pan-Americano Pacífico
Serão selecionados até dois atletas por prova com índice igual ou melhor que o estabelecido pela organização. São válidos tempos de eliminatória, final e abertura de revezamento, no caso de o candidato não ter participado da prova individual. Nos revezamentos, a soma dos quatro melhores tempos individuais deve bater o índice.
Pan-Americano Pacífico Júnior
Até 12 atletas nascidos entre 2008 e 2012 serão chamados de acordo com o índice e o ranking mundial. São considerados tempos de eliminatória, final e abertura de revezamento, no caso de o nadador não ter disputado a prova individual.
Jogos Sul-Americanos (ODESUR)
A convocação será feita com base nos resultados da competição, sem o uso de índice como métrica. Nas provas de 100m e 200m, serão selecionados o primeiro e o segundo colocados. Já nas provas de meio-fundo e fundo, uma vaga será concedida ao campeão dos 400m livre e a outra ao atleta com a posição mais alta no ranking mundial de 2025 da World Aquatics entre os 800m livre e os 1500m livre.
Serão duas vagas por prova de estilo (borboleta, costas e peito). Os campeões de cada tipo de nado nas distâncias de 50m, 100m e 200m passarão por uma nova prova individual do mesmo estilo como seletiva, em que o critério de definição será a melhor colocação. Por fim, nos medleys, serão selecionados os campeões dos 200m e dos 400m.
Programação do Troféu Maria Lenk 2026
Segunda-feira, 18 de maio
- 100m borboleta feminino
- 100m borboleta masculino
- 400m livre feminino
- 400m livre masculino
- 100m peito feminino
- 100m peito masculino
- 4x100m livre feminino
- 4x100m livre masculino
Terça-feira, 19 de maio
- 100m costas feminino
- 100m costas masculino
- 200m livre feminino
- 200m livre masculino
- 4x100m medley misto
Quarta-feira, 20 de maio
- 100m livre feminino
- 100m livre masculino
- 50m peito feminino
- 50m peito masculino
- 400m medley feminino
- 400m medley masculino
Quinta-feira, 21 de maio
- 1500m livre feminino
- 800m livre masculino
- 50m costas feminino
- 50m costas masculino
- 200m peito feminino
- 200m peito masculino
- 4x200m livre feminino
- 4x200m livre masculino
Sexta-feira, 22 de maio
- 200m medley feminino
- 200m medley masculino
- 50m livre feminino
- 50m livre masculino
- 200m borboleta feminino
- 200m borboleta masculino
Sábado, 23 de maio
- 200m costas feminino
- 200m costas masculino
- 50m borboleta feminino
- 50m borboleta masculino
- 800m livre feminino
- 1500m livre masculino
- 4x100m medley feminino
- 4x100m medley masculino
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