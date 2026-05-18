Com nadadores olímpicos, Troféu Maria Lenk será seletiva para três competições

O Troféu Maria Lenk 2026 marca o início da semana mais aguardada da natação brasileira, nesta segunda-feira (18). Com o retorno de ícones da modalidade e a participação de atletas que representaram o Brasil nas últimas edições dos Jogos Olímpicos, o Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação recebe 41 provas em piscina longa no Parque Aquático Julio de Lamare, no Rio de Janeiro, até o próximo sábado (23).

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O torneio servirá como seletiva para a formação de três seleções brasileiras, cada uma para disputar uma competição internacional neste ano: Pan-Americano Pacífico (12 a 15 de agosto, nos Estados Unidos), Pan-Americano Pacífico Júnior (17 a 20 de agosto, no Canadá) e Jogos Sul-Americanos (12 a 26 de setembro, na Argentina), mais conhecidos como Jogos ODESUR.

Ao todo, 425 atletas estão inscritos para os seis dias do Troféu Maria Lenk. As eliminatórias serão realizadas a partir das 9h, enquanto as finais começam às 18h. Além das provas tradicionais, estão previstas atrações especiais, como o Desafio Under Water Sprint 50, provas de lifesaving e a participação do Special Olympics, instituição focada no desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência intelectual.

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A entrada do público é gratuita. O evento tem transmissão do Time Brasil TV (eliminatórias e finais), da GE TV (quarta e quinta-feira) e do SporTV (finais).

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Estrelas da natação brasileira no Troféu Maria Lenk

Nicholas Santos, recordista sul-americano e brasileiro nos 50m borboleta (Foto: Divulgação/COB)

Recordista sul-americano e brasileiro nos 50m borboleta, Nicholas Santos será uma das presenças ilustres no Parque Aquático Julio de Lamare. Aos 46 anos, o nadador voltou da aposentadoria, anunciada em 2022, para tentar a terceira Olimpíada da carreira, depois da inclusão da prova no programa olímpico. Além dos 50m borboleta, Nicholas está inscrito para os 50m livre no Troféu Maria Lenk.

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Quem também retornou este ano visando os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 é Etiene Medeiros. Tricampeã mundial nos 50m costas, a atleta de 34 anos competiu pela última vez em 2022, após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Nesse período, se dedicou ao projeto social que leva seu nome e teve seu primeiro filho. A prova em que Etiene é especialista também foi incluída no programa das Olimpíadas, mas ela só está escalada para os 50m livre.

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Seis atletas que estiveram em Paris 2024 competem no Maria Lenk: Fernando Scheffer (100m livre e 200m livre), Guilherme Caribé (50m livre, 50m borboleta e 100m livre), Guilherme "Cachorrão" Costa (400m livre, 800m livre e 1500m livre), Mafê Costa (100m livre, 400m livre e 1500m livre), Stephanie Balduccini (50m livre, 100m borboleta e 200m livre) e Maria Paula Heitmann (100m livre, 400m livre e 800m livre).

Guilherme Costa, o "Cachorrão", medalhista mundial e recordista sul-americano dos 400m, 800m e 1500m livre (Foto: Divulgação/CBDA)

Como funcionam as seletivas?

Pan-Americano Pacífico

Serão selecionados até dois atletas por prova com índice igual ou melhor que o estabelecido pela organização. São válidos tempos de eliminatória, final e abertura de revezamento, no caso de o candidato não ter participado da prova individual. Nos revezamentos, a soma dos quatro melhores tempos individuais deve bater o índice.

Pan-Americano Pacífico Júnior

Até 12 atletas nascidos entre 2008 e 2012 serão chamados de acordo com o índice e o ranking mundial. São considerados tempos de eliminatória, final e abertura de revezamento, no caso de o nadador não ter disputado a prova individual.

Jogos Sul-Americanos (ODESUR)

A convocação será feita com base nos resultados da competição, sem o uso de índice como métrica. Nas provas de 100m e 200m, serão selecionados o primeiro e o segundo colocados. Já nas provas de meio-fundo e fundo, uma vaga será concedida ao campeão dos 400m livre e a outra ao atleta com a posição mais alta no ranking mundial de 2025 da World Aquatics entre os 800m livre e os 1500m livre.

Serão duas vagas por prova de estilo (borboleta, costas e peito). Os campeões de cada tipo de nado nas distâncias de 50m, 100m e 200m passarão por uma nova prova individual do mesmo estilo como seletiva, em que o critério de definição será a melhor colocação. Por fim, nos medleys, serão selecionados os campeões dos 200m e dos 400m.

Programação do Troféu Maria Lenk 2026

Segunda-feira, 18 de maio

100m borboleta feminino 100m borboleta masculino 400m livre feminino 400m livre masculino 100m peito feminino 100m peito masculino 4x100m livre feminino 4x100m livre masculino

Terça-feira, 19 de maio

100m costas feminino

100m costas masculino

200m livre feminino

200m livre masculino

4x100m medley misto

Quarta-feira, 20 de maio

100m livre feminino

100m livre masculino

50m peito feminino

50m peito masculino

400m medley feminino

400m medley masculino

Quinta-feira, 21 de maio

1500m livre feminino

800m livre masculino

50m costas feminino

50m costas masculino

200m peito feminino

200m peito masculino

4x200m livre feminino

4x200m livre masculino

Sexta-feira, 22 de maio

200m medley feminino 200m medley masculino 50m livre feminino 50m livre masculino 200m borboleta feminino 200m borboleta masculino

Sábado, 23 de maio

200m costas feminino 200m costas masculino 50m borboleta feminino 50m borboleta masculino 800m livre feminino 1500m livre masculino 4x100m medley feminino 4x100m medley masculino

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