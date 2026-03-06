Esgrima: Etapas do mundial são adiadas devido à Guerra do Oriente Médio

Nesta sexta-feira (6), a Federação Internacional de Esgrima (FIE) comunicou o adiamento de importantes competições do calendário internacional, em virtude do agravamento da Guerra do Oriente Médio.



Coube ao Comitê Executivo da entidade tomar essa decisão com o intuito de priorizar a segurança de atletas, equipes técnicas, oficiais e organizadores, além de garantir condições justas de participação para todas as delegações.

Foram adiados os seguintes eventos:

Copa do Mundo de Florete – Cairo (Egito), prevista para 5 a 8 de março de 2026

Copa do Mundo de Sabre Masculino – Pádua (Itália), prevista para 6 a 8 de março de 2026

Copa do Mundo de Sabre Feminino – Atenas (Grécia), prevista para 6 a 8 de março de 2026

Conflitos no Oriente Médio também adiam GP da Hungria

A FIE também anunciou o adiamento do Grand Prix de Espada em Budapeste (Hungria), inicialmente programado para os dias 13 a 15 de março.

De acordo com o comunicado oficial da entidade, a decisão leva em consideração as crescentes dificuldades logísticas enfrentadas por diversas delegações, incluindo interrupções de voos, restrições de viagem e incertezas operacionais que poderiam comprometer tanto a segurança quanto a equidade esportiva das competições.

A FIE informou ainda que está em diálogo com os comitês organizadores para definir novas datas para os eventos, possivelmente no mês de abril.

A entidade ressaltou que a medida foi tomada em caráter preventivo e reforça o compromisso da federação com a segurança da comunidade internacional da esgrima e com a integridade das competições.