Mais Esportes

Mesmo com chuva, Rayssa Leal lidera brasileiras e vai à semi do Mundial de Skate

A olímpica Gabi Mazetto "secou" japonesas e também avançou

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/03/2026
14:06
Rayssa Leal em aquecimento para o street do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Rayssa Leal em aquecimento para o street do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Nem a chuva que caiu em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (6), atrapalhou o desempenho de Rayssa Leal no Mundial de Skate. A brasileira confirmou o favoritismo e avançou sem sustos para a semifinal com a quarta melhor nota do dia.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A brasileira se garantiu logo na primeira volta, com uma linha segura, sem erros. Aclamada pela torcida, ela recebeu nota de 55.63, e ocupou provisoriamente o terceiro lugar, atrás apenas da francesa Lucie Schoonheere, que cravou 56.77, e da japonesa Coco Yoshizawa, que fez 56.61.

A prova foi interrompida por uma forte chuva antes que Rayssa pudesse executar sua segunda volta. O evento ficou paralisado por pouco mais de uma hora para os procedimentos de secagem da pista e reaquecimento das atletas.

Na segunda volta, Rayssa também executou uma linha segura, mas errou a primeira manobra e não aumentou a nota. Mesmo assim, o desempenho foi o suficiente para terminar com a quarta colocação.

➡️Yuto Horigome defende legado japonês e curte açaí no Mundial de Skate
➡️ Do funk ao Vasco, o bicampeão olímpico Keegan Palmer se sente em casa no Brasil

Gabi Mazetto "seca" japonesas e avança

Mais cedo, Gabi Mazetto competiu na terceira bateria. Com duas voltas seguras, conseguiu 41.56 e precisou torcer para permanecer entre as 16 primeiras após a última bateria.

Com eliminações surpreendentes das japonesas Liz Akama, Montijo Nishiya e Yumeka Oda, a brasileira confirmou a classificação para a semifinal na 15a colocação.

Pela manhã, a brasileira Maria Lúcia competiu na primeira bateria das quarta de final, mas conseguiu apenas 28.44 pontos e não avançou.

Gabi Mazetto faz volta boa nas quartas do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Gabi Mazetto faz volta boa nas quartas do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Formato das semifinais

Programadas para este sábado (6), as semifinais do skate street terão formato diferente em relação às fases iniciais. A partir desta etapa, as 16 skatistas precisarão executar duas voltas e três manobras, valendo a soma da melhor nota e melhor manobra.

Rayssa Leal em aquecimento para o street do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Leal em aquecimento para o street do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

