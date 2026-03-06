Mesmo com chuva, Rayssa Leal lidera brasileiras e vai à semi do Mundial de Skate
A olímpica Gabi Mazetto "secou" japonesas e também avançou
Nem a chuva que caiu em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (6), atrapalhou o desempenho de Rayssa Leal no Mundial de Skate. A brasileira confirmou o favoritismo e avançou sem sustos para a semifinal com a quarta melhor nota do dia.
A brasileira se garantiu logo na primeira volta, com uma linha segura, sem erros. Aclamada pela torcida, ela recebeu nota de 55.63, e ocupou provisoriamente o terceiro lugar, atrás apenas da francesa Lucie Schoonheere, que cravou 56.77, e da japonesa Coco Yoshizawa, que fez 56.61.
A prova foi interrompida por uma forte chuva antes que Rayssa pudesse executar sua segunda volta. O evento ficou paralisado por pouco mais de uma hora para os procedimentos de secagem da pista e reaquecimento das atletas.
Na segunda volta, Rayssa também executou uma linha segura, mas errou a primeira manobra e não aumentou a nota. Mesmo assim, o desempenho foi o suficiente para terminar com a quarta colocação.
Gabi Mazetto "seca" japonesas e avança
Mais cedo, Gabi Mazetto competiu na terceira bateria. Com duas voltas seguras, conseguiu 41.56 e precisou torcer para permanecer entre as 16 primeiras após a última bateria.
Com eliminações surpreendentes das japonesas Liz Akama, Montijo Nishiya e Yumeka Oda, a brasileira confirmou a classificação para a semifinal na 15a colocação.
Pela manhã, a brasileira Maria Lúcia competiu na primeira bateria das quarta de final, mas conseguiu apenas 28.44 pontos e não avançou.
Formato das semifinais
Programadas para este sábado (6), as semifinais do skate street terão formato diferente em relação às fases iniciais. A partir desta etapa, as 16 skatistas precisarão executar duas voltas e três manobras, valendo a soma da melhor nota e melhor manobra.
