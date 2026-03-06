Mundial de Skate: Brasil tem seis semifinalistas no park e Luigi Cini lidera

O Brasil confirmou sua força no park ao colocar seis atletas entre os 16 semifinalistas do Mundial de Skate, em São Paulo. Finalista nos Jogos Olímpicos de Paris, Luigi Cini foi o melhor de seu país e teve o segundo melhor desempenho do dia, com 88 pontos.

Nesta sexta-feira (6), Cini ficou atrás apenas do australiano Keefer Wilson, que cravou 89 pontos. Além dele, avançaram às semifinais os brasileiros Dan Sabino (7º), Luizinho (8º), Pedro Quintas (9º), Kalani Konig (12º) e Pedro Barros (16º).

Apesar da presença em massa na semifinal, alguns dos brasileiros que figuravam como favoritos ao pódio acabaram eliminados. Vice-campeão olímpico e atual vice-líder do ranking mundial, Augusto Akio não concluiu nenhuma de suas voltas e terminou em 33º lugar. Apesar disso, interagiu muito com a torcida, cantou Charlie Brown Jr. e fez sua clássica sessão de malabares na pista.

Gui Khury, um dos principais nomes da nova geração do skate vertical e park brasileiro, cravou sua terceira volta, mas recebeu nota de 75.58 e ficou com a 18ª colocação.

Susto do número 1 do mundo

Um dos atletas mais aguardados na pista de park era o espanhol Egoitz Bijueska, que atualmente figura no topo do ranking mundial. Ele deu um susto no público ainda no aquecimento, quando caiu de mau jeito na pista e precisou sair amparado.

Após receber atendimento médico, o skatista retornou à competição com uma proteção no joelho, mas ainda demonstrava sentir dor. Mesmo assim, executou suas três voltas e avançou à semifinal como o quarto colocado.

Egoitz Bijueska sentiu desconforto durante o aquecimento e saiu amparado (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

