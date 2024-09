Entenda por que a NFL realizará um jogo no Brasil e em São Paulo

NeoQuímica Arena preparada para o jogo na NFL (Foto: Vinícius Alves/ Agência Corinthians)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 13:59 • São Paulo (SP)

A NFL chega ao Brasil pela primeira vez nesta sexta-feira (6), com o jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na NeoQuímica Arena, em São Paulo (SP). O duelo é válido pela rodada de abertura da temporada 2024/25. Mas afinal, por que a liga de futebol americano realizará uma partida no país? E por que na capital paulista? O Lance! explica os motivos.

NFL quer ser internacional

Apesar do nome, a National Football League (Liga Nacional de Futebol em inglês) quer se tornar internacional. Assim, a NFL vem promovendo jogos em outros países há anos. O primeiro aconteceu em 2005, quando Arizona Cardinals e San Francisco 49ers se enfrentaram no Estádio Azteca, no México, pela temporada regular. Vale dizer que já aconteceram jogos amistosos de pré-temporada antes desta data, no Canadá, Japão e Inglaterra, mas não são consideradas para a competição.

Dois anos depois, o New York Giants venceu o Miami Dolphins em Londres, capital inglesa, na estreia oficial da "série internacional" da liga. Desde então a Terra da Rainha (agora do Rei) já recebeu 35 partidas oficiais da NFL, seja no Estádio de Wembley ou no Tottenham Hotspurs Stadium. Além disso, a Alemanha sediou três jogos da liga, um em Munique e dois em Frakfurt, entre 2022 e 2023.

Agora, a competição chega ao Brasil para seu primeio compromisso na América do Sul, com Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentando na rodada inaugural na temporada 2024/25. No próximo ano, será a vez da Espanha ter sua primeira partida da liga de futebol americano, no Santiago Bernabéu, em Madri.

Além de levar jogos da competição para outros países, a NFL tem o plano de fazer do esporte algo praticado internacionalmente. Assim, o "flag football" - versão sem contato do futebol americano - é uma das apostas dos Estados Unidos para a Olimpíada de Los Angeles, em 2028. Ao mesmo tempo, a liga vem promovendo campeonatos juvenis da modalidade ao redor do mundo.

Neste contexto de internacionalização da marca, a escolha do Brasil como próxima sede de um jogo da NFL era quase óbvia. O mercado brasileiro é o segundo maior fora dos EUA (atrás apenas do México), com 40 milhões de fãs, segundo pesquisa da ESPN. Assim, a liga já havia definido o país como uma das principais áreas de influência e vem realizando eventos para torcedores e praticantes do FA nos últimos anos.

Vestiário do Philadelphia Eagles na NeoQuímica Arena, que receberá o primeiro jogo da NFL no Brasil (Foto: Vinícius Alves/ Agência Corinthians)

Por que São Paulo?

A estreia da NFL em terras brasileiras ocorrerá na NeoQuímica Arena, em São Paulo (SP). A escolha da capital paulista e da casa do Corinthians para o evento foi feita por uma série de fatores, dentre estas as condições e localização do estádio, além dos esforços da cidade para sediar o jogo.

As conversas sobre a realização de uma partida da liga de futebol americano no Brasil se intensificaram em 2023. Representantes da NFL visitaram os estádios no Murumbi, Allianz Parque e Arena Corinthians. Além disso, também estudaram a possibilidade de ter o Maracanã, no Rio de Janeiro, como local do duelo.

No mesmo ano, durante a série de jogos internacionais em Londres, foi apresentada de forma oficial a candidatura de São Paulo para sediar partidas da liga. O Rio também apresentou projeto, assim como Madri e Barcelona, na Espanha. No entanto, a capital paulista já vinha se aproximando da NFL em anos anteriores, por meio da SP Turis, recebendo eventos oficiais da marca.

Além disso, o estádio do Corinthians foi fator determinante para a decisão, tanto pela localização afastada do centro quanto pelos importantes eventos já recebidos, como a abertura da Copa do Mundo de 2014.

- O processo de seleção para jogos de temporada regular da NFL é extremamente complexo. Acho que as pessoas não imaginam tudo que envolve fazer um jogo em qualquer mercado internacional. Quando começamos a olhar para novos mercados, países ou cidades, avaliamos a disponibilidade de estádios que atendam ao mais alto padrão, e olhamos para o estádio do Corinthians, que já recebeu jogos de Copa do Mundo, Olimpíadas- explicou o diretor internacional da NFL, Gerrit Meier.

Desta forma, a NeoQuímica Arena receberá o confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, válido pela rodada de abertura da temporada 2024/25. O ponta pé inicial está marcado para sexta-feira (6), às 21h15 (de Brasília). Os ingressos para o primeiro jogo da NFL no Brasil estão esgotados, e a capacidade do estádio foi ampliada para 50 mil torcedores para o evento.