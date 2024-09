NFL no Brasil: entenda a polêmica dos uniformes verdes de Eagles e Packers

Packers e Eagles usam a cor verde como principais (Fotos: Evan Siegle/Green Bay Packers Drew Hallowell/Philadelphia Eagles)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 12:00 • São Paulo (SP)

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers irão fazer história na sexta-feira (6) ao realizarem o primeiro da NFL no Brasil, no estádio do Corinthians, a Neo Química Arena. Os dois times são conhecidos por usarem a cor verde, a mesma do Palmeiras, rival do dono da casa. Com essa questão, os uniformes se tornaram polêmica dentro e fora do Brasil.

Desde o anúncio que o Philadelphia Eagles seria o time mandante da partida do Brasil, em fevereiro deste ano, diversos torcedores brasileiros brincaram com a situação, já que um time conhecido pela cor verde mandaria um jogo no estádio do Corinthians, que tem um rival alviverde: o Palmeiras.

A piada chegou nos Estados Unidos, porém com desinformação. Diversos portais estadunidenses publicaram que a cor verde era proíbida no Brasil por diversos motivos, incluíndo questões de segurança e políticas. A polêmica aumentou mais ainda quando anunciaram que os Eagles enfrentariam o Green Bay Packers, time que tem verde no uniforme e até no nome.

A notícia falsa chegou até mesmo em alguns jogadores, que deram declarações questionando os times escolhidos pela NFL e com medo da segurança. A Liga interviu e explicou para as duas equipes que não haveria problema pela cor, e sim, era apenas uma piada com o Corinthians, que não aceita muito bem o verde dentro de suas acomodações por causa do Palmeiras, o maior rival.

Com após o fim da polêmcia, os Eagles anunciaram que vão jogar com uma combinação de uniforme inédita: Camisa branca e capacete e calças pretas, sem usar o tradicional verde e homenagear o Corinthians.

(Foto: Reprodução)

Já os Packers usarão seu tradicional conjunto de capacete amarelo, camisa verde, calça amarela e meia verde. De certa forma é uma homenagem para o Brasil, mas que não escapou de mais piadas falando que eles serão o "Palmeiras" da partida, já que encaram um time com uniforme preto e branco.