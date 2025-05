Emissora fecha parceria com Thunder Fight e leva o MMA para programação até o fim de 2025

O Grupo Jovem Pan firmou uma nova parceria com o Thunder Fight, um dos mais relevantes eventos de MMA do país. A partir de maio, as lutas passam a ser exibidas com exclusividade nas plataformas da emissora, incluindo o canal Jovem Pan News (TV por assinatura), o YouTube Jovem Pan Esportes e o Panflix, aplicativo de streaming gratuito da Jovem Pan.

continua após a publicidade

A primeira transmissão da nova fase acontece no domingo, 25 de maio, das 15h45 às 18h, com um card que inclui dois confrontos internacionais — Brasil x Israel e Brasil x Estados Unidos — e a estreia de Caio Machado após sua passagem pelo UFC. O lutador assinou recentemente com um evento russo e fará no Thunder Fight sua primeira luta após a mudança.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O card conta ainda com atletas em ascensão no cenário nacional, reforçando o papel do Thunder Fight como etapa decisiva na trajetória de lutadores brasileiros rumo aos maiores eventos do esporte. As lutas serão transmitidas ao vivo pelo canal Jovem Pan News, na TV por assinatura, e pelo canal Jovem Pan Esportes no YouTube.

continua após a publicidade

- A parceria com o Thunder Fight representa mais um passo na consolidação da Jovem Pan como uma plataforma relevante também no universo esportivo. O MMA é um fenômeno no Brasil, com um público extremamente engajado, e estamos preparados para entregar uma experiência de transmissão de alta qualidade, com alcance nacional e oportunidades reais de conexão entre marcas e audiência - afirma Gabriel Dias, diretor de esportes do Grupo Jovem Pan.

- Essa é uma parceria pioneira e necessária para os dois lados, que vai ajudar muito tanto a Jovem Pan quanto o Thunder Fight. A Jovem Pan é pioneira em quase tudo o que faz, e o Thunder Fight é um dos principais movimentos de lutas no Brasil — é o evento com maior número de edições e com o maior número de atletas que chegaram ao UFC. Essa união abre portas para muitos talentos. A Jovem Pan tem um papel importante na comunicação do Brasil, por isso vejo esse encontro como algo essencial. Tenho certeza de que a Jovem Pan vai oferecer muito ao Thunder Fight, e o Thunder, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para elevar ainda mais a qualidade e a visibilidade do projeto - acrescenta Antonio Carlos de Oliveira, coordenador de comunicação do Thunder Fight.