Duda Nagle mostra como ficou o rosto após luta com Popó: ‘Queixo de aço’

O ator Duda Nagle usou as redes sociais para mostrar o resultado da luta com o tetracampeão mundial de boxe, Acelino “Popó” de Freitas. Apesar de sair derrotado do confronto, o artista suportou os golpes e segurou até o sexto round. Por decisão unânime dos juízes, o boxeador conquistou o terceiro Fight Music Show.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Esta foi primeira participação de Duda Nagle no Fight Music Show, que levantou a torcida na Vibra Arena. Neste domingo (18), o ator publicou uma foto em seu Instagram e mostrou como ficou seu rosto após a luta com Popó.

Duda Nagle usou o termo “mão de pedra” para se referir à Popó e se intitulou de “queixo de aço”, após aguentar todos os rounds na disputa pelo cinturão.

continua após a publicidade

Popó comemora mais um título pelo Fight Music Show (Foto: Divulgação)

Fight Music Show

O Fight Music Show (FMS) é um evento que mistura lutas de boxe com o universo das celebridades, atletas e artistas do Brasil. Desde sua estreia, em 2022, o evento tem chamado atenção por promover combates inusitados, reunindo nomes da música, ex-BBBs, lutadores veteranos e até influenciadores. Os combates seguem regras adaptadas para proteger a integridade física dos participantes e o evento é supervisionado pela Comissão Nacional de Boxe (CNB).