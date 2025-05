Após derrotar Duda Nagle, Acelino "Popó" Freitas já tem próximo rival definido para o Fight Music Show 7 (FMS 7): Felipe Franco. O fisiculturista e deputado estadual esteve no evento do último sábado (17) para acompanhar a esposa e chegou a confirmar o desafio, mas deixou "em cheque" sua presença após suposto erro de juízes. Apesar disso, o FMS 7 anunciou oficialmente o combate entre Franco e o tetracampeão mundial de boxe.

Quem é Felipe Franco?

Natural da capital paulista, Felipe Franco tem 39 anos e é atualmente deputado estadual de São Paulo (União Brasil) além de atleta profissional de fisiculturismo. Ele entrou na política em 2021, quando assumiu cargo de Diretor Geral do Departamento de Parcerias da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo. Já no meio parlamentar, o fisiculturista é conhecido por seus projetos que promovem a prática esportiva democrática e a causa animal.

Felipe é ainda influenciador digital e costuma compartilhar sua rotina de trabalho e treinos em seu perfil do Instagram, que conta com mais de 4 milhões de seguidores. No YouTube, ele conta com mais 2,14 milhões de inscritos que o acompanham.

Em sua vida pessoal, é casado com a modelo Inaê Barros, quem enfrentou a esposa de Popó, Emilene Juarez, Fight Music Show. Vale destacar que o fisiculturista já conquistou título de campeão do Arnold Classic Ohio em 2014.

Adversário ameaça desistir de luta contra Popó

O próximo adversário de Popó estava presente no Fight Music Show 6 no último sábado (17). Felipe Franco acompanhou da arena a luta de sua esposa, Inaê Barros, contra Emilene Juarez, que terminou com decisão errada, segundo o próprio fisiculturista.

A parceira do tetracampeão mundial de boxe subiu ao ringue para a principal luta feminina do evento diante da influenciadora Inaê Barros. Por decisão dos juízes, o confronto terminou empatado. Com o empate na luta, que foi equilibrada, Emilene mantém o cinturão do Fight Music Show.

Apesar de ter confirmado o embate contra Popó, Felipe Franco admitiu estar em dúvidas se continuava neste desafio para o FMS 7. O problema do fisiculturista é sua clara desconfiança contra a arbitragem do evento. Assim, afirmou perder "até a vontade" de lutar contra boxeador.

— Eu estava com a luta com o Popó já. Não vou ganhar, de fato, mas até aí não vou apanhar à toa. Não sei, estou pensando. Estou chateado pra c@. Isso não se faz. Já perdi até minha vontade do desafio, cara. Se for pra ficar brincando em cima do palco, não brinco não. Vou subir no fisiculturismo que eu ganho mais — confessou.

O que é o Fight Music Show?

O Fight Music Show (FMS) é um evento que mistura lutas de boxe com o universo das celebridades, atletas e artistas do Brasil. Desde sua estreia, em 2022, o evento tem chamado atenção por promover combates inusitados, reunindo nomes da música, ex-BBBs, lutadores veteranos e até influenciadores. Os combates seguem regras adaptadas para proteger a integridade física dos participantes e o evento é supervisionado pela Comissão Nacional de Boxe (CNB).

