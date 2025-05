Kleber Bambam, campeão do primeiro reality show Big Brother Brasil, desafiou o ator Duda Nagle para um combate de boxe e solicitou revanche contra o tetracampeão mundial Acelino "Popó" Freitas. O ex-BBB publicou um vídeo em suas redes sociais nesta segunda-feira (19), questionando a legitimidade da luta entre Popó e Nagle ocorrida no último sábado (17) durante o Fight Music Show 6 em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Vencedores do Fight Music Show: relembre todas as edições

No vídeo, Bambam alega que Popó utilizou apenas metade de sua força contra o ator durante o confronto e direcionou golpes principalmente à região abdominal.

— O Popó não bateu na cabeça, quando bateu você caiu quatro vezes - usando a força a 50% quando bateu na sua cabeça — disse Bambam, referindo-se aos knockdowns sofridos por Nagle durante a luta.

continua após a publicidade

O ex-BBB também classificou o confronto como "combinado, é teatro", sugerindo que ambos teriam encenado um espetáculo no ringue.

Bambam: 'Vamos eu e você'

Na mensagem divulgada, Bambam propôs diretamente o desafio:

— Meu amigão, vamos eu e você (Duda Nagle). O Popó te treina, vai eu e você (Duda Nagle), eu vou bater em você. Popó, depois eu quero você - está dado o recado. Eu quero a revanche com você (Popó), mas primeiro vou bater no seu aluno. Duda (Nagle), bora eu e você para ver se você aguenta comigo.

Duda Nagle, que completou 42 anos no dia da luta e fazia sua estreia no boxe, enfrentou Popó no FMS 6. O ator conseguiu resistir até o final do combate mesmo após sofrer cinco quedas, mas foi derrotado por decisão unânime dos juízes com placares de 60-49, 60-49 e 60-48.

continua após a publicidade

Bambam e Popó já se enfrentaram anteriormente na quarta edição do Fight Music Show. Na ocasião, o tetracampeão mundial venceu o influenciador em apenas 36 segundos de combate.