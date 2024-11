Em uma temporada irregular, Mercedes mostra força em Las Vegas

George Russell conquistou a pole position do GP de Las Vegas na madrugada deste sábado (23), em Nevada, nos Estados Unidos. Neste final de semana, a Mercedes vem mostrando uma dominância e força maior, pouco visto durante esta temporada.

A Mercedes foi marcante nos três treinos livres, liderados pelos seus dois pilotos. Lewis Hamilton ficou na ponta no TL1 e TL2, enquanto Russell esteve presente no TL3.

O ano de 2024 para a Mercedes é irregular. Mesmo com quatro vitórias neste ano — duas de Lewis Hamilton (Inglaterra e Bélgica) e duas de George Russell (Áustria e Las Vegas) — e oito pódios, a equipe não consegue repetir os feitos e vive no efeito “gangorra”.

O pole position George Russell recentemente afirmou que este é o pior momento de consistência da Mercedes. Segundo o britânico, a falta de previsibilidade do carro tornou as coisas mais desafiadoras.

— Em 2022, com o ‘porpoising’, era sem dúvida muito mais desagradável. Mas devido à natureza daqueles carros, era mais difícil chegar ao limite porque você estava literalmente pulando em todas as curvas, e sabia que isso iria te pegar. Com este carro, você pensa que está no controle e consegue fazer uma volta realmente boa. Mas de repente, sem sentir nenhuma mudança, você perde toda a performance na volta seguinte — disse o piloto.

O que explica o bom desempenho da Mercedes em Las Vegas?

George Russell, piloto da Mercedes, no GP de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Mesmo que as baixas temperaturas sejam um problema para o restante das equipes, este fator foi um aliado para a Mercedes. O final de semana mostrou que o W15 pode render melhor neste estado e a sua capacidade de lidar com os pneus nesta situação — característica dos projetos liderados por James Allison.

Largando na frente com George Russell, a equipe tem capacidade e é uma das candidatas a vencer o GP de Las Vegas. A corrida será realizada neste domingo (24), às 3h (Horário de Brasília), em Nevada, nos Estados Unidos.