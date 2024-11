Lewis Hamilton repetiu a desempenho vista no TL1 do GP de Las Vegas e comandou a segunda sessão, realizada na madrugada desta sexta-feira (22). O piloto da Mercedes anotou 1min33s825 e só não puxou nova dobradinha do time de Brackley porque Lando Norris colocou a McLaren na segunda posição. George Russell ficou em terceiro.

Apesar da temperatura ainda mais baixa e a pista muito suja — chegando a levantar poeira em alguns trechos —, os tempos de volta foram bem mais rápidos que os vistos na primeira sessão, fato que se explica pela pista mais emborrachada. Mas, novamente, a Red Bull se viu um passo atrás comparada às principais adversárias no Mundial de Construtores, Ferrari e McLaren.

Só que a Mercedes também surgiu forte e confirmou o bom desempenho visto no TL1. Depois de deixar o Brasil considerando até abandonar a equipe de vez, Hamilton liderou as duas atividades do dia e só não ditou nova dobradinha no TL2 porque Norris se intrometeu entre os carros prateados.

O #4 da McLaren, aliás, perdeu a chance de liderar a sessão por míseros 0s011, mas bateu Russell por 0s179. Os carros da Ferrari vieram na sequência, agora com Carlos Sainz à frente de Charles Leclerc. Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg e Yuki Tsunoda fecharam o top-10.

Max Verstappen terminou somente em 17º, porém os carros da Red Bull só registraram voltas rápidas com pneus médios, ao contrário dos demais. Sergio Pérez, por exemplo, só ficou à frente de Alexander Albon, que passou boa parte do tempo nos boxes e ainda quebrou quando conseguiu ir à pista.

Confira como foi o TL2 da F1 em Las Vegas:

Lewis Hamilton durante o treino livre dois do GP de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos (Foto: CLIVE MASON / AFP)

Depois de uma sessão em que os pilotos tiveram de ter paciência até atingir uma janela aceitável de desempenho dos pneus, o TL2 começou com o clima ainda mais frio, em função, claro, do horário local, às 22h de quinta-feira (3h de sexta, de Brasília): 11°C de temperatura ambiente, 13°C de asfalto e 25% de umidade relativa do ar. Quem levou a melhor foi o duo da Mercedes, com Hamilton puxando a fila, menos de 0s1 mais rápido que Russell, mas a segunda sessão seria a mais importante por acontecer justamente no mesmo horário previsto pra classificação e corrida.

Por essa razão, novamente os pilotos não perderam tempo e logo partiram para emborrachar mais o traçado. E ao contrário do visto na primeira sessão, as voltas rápidas já batiam na casa de 1min36s. Hamilton, por sua vez, foi o primeiro a baixar da marca ao cravar 1min35s805 e colocar novamente a Mercedes na ponta passados os dez primeiros minutos. Hülkenberg vinha em segundo até então, quebrando a dobradinha dos carros prateados, já que Russell era o terceiro.

“Ah, não tenho aderência”, chiava Verstappen, ainda num distante oitavo lugar e brigando para manter o carro na pista. E enquanto o neerlandês tentava se entender com o RB20, Norris, o único capaz de impedir o título antecipado, assinalava a melhor volta, só que logo foi destronado por Russell, agora baixando para 1min34s979 o tempo a ser batido na sessão.

Até então, todos usavam os pneus médios. Com mais dez minutos transcorridos, a Ferrari começou a mostrar a força, com Leclerc anotando 1min34s476 e assumindo a liderança, 0s181 melhor que Russell. Sainz — que usou assoalho atualizado no TL1, mas somente para testes visando dados para o túnel de vento — vinha em terceiro.

Os carros da McLaren, por sua vez, eram somente quinto e sexto, com Norris à frente de Piastri. Verstappen aparecia logo atrás, em sétimo. Na frente, com os dois melhores setores, Russell, de macios, recolocava a Mercedes na liderança com 1min34s0, 0s4 melhor que o tempo de Leclerc.

Com meia hora completada, Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Piastri, Hülkenberg, Gasly, Tsunoda, Valtteri Bottas e Esteban Ocon completavam o top-10. Mas quando Norris enfim calçou os pneus de faixa vermelha, pintou o segundo setor de roxo e anotou 1min33s836, 0s179 melhor que o #63 da Mercedes.

Enquanto Albon enfrentava problemas e passava boa parte do tempo nos boxes, Russell partia em busca do troco sobre Norris, só que o tráfego da Sauber o impediu de melhorar a volta. Com 22 minutos para o fim, quando o tailandês enfim retornou à pista, o carro da Williams simplesmente apagou, aparentemente por uma falha no sistema de combustível, fato que causou o acionamento da bandeira vermelha.

Como Albon parou perto de uma agulha, a paralisação durou menos de cinco minutos. Pista novamente liberada, Hamilton, Norris, Russell, Sainz, Leclerc, Gasly, Piastri, Hülkenberg, Magnussen e Tsunoda fechavam o top-10. Verstappen e Pérez eram os únicos sem tempo registrado com os macios, por isso ocupavam somente 17ª e 19ª colocações respectivamente.

Com quase 15 minutos para o fim da sessão, a Red Bull entendeu que era momento para treinar a simulação de corrida e abriu mão de buscar uma volta melhor com os macios. Dali em diante, portanto, a sessão já estava decidida, com Hamilton na ponta, só que quem apresentou o melhor stint com os médios foi a McLaren, com Piastri mais rápido que Norris.