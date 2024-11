Russell mantém Mercedes em alta e lidera treino livre 3 do GP de Las Vegas

George Russell manteve a Mercedes no topo da tabela de tempos em Las Vegas e liderou o treino livre 3, realizado no fim da noite desta sexta-feira (22), de Brasília. O britânico venceu acirrado duelo contra Ferrari e McLaren ao assinalar 1min33s570, 0s215 mais rápido que Oscar Piastri. Carlos Sainz terminou na terceira colocação.

Ao contrário do visto na noite de quinta-feira em Las Vegas (madrugada de sexta no Brasil), a atividade de pista só começou para valer depois de 20 minutos de sessão. O frio intenso deixava o asfalto com sério problema de aderência, tanto que as simulações de classificação só aconteceram nos 25 minutos finais.

E mais uma vez, Mercedes, Ferrari e McLaren desenharam uma briga tripla. A Red Bull, em contrapartida, continuou apanhando do carro e só apareceu com um pouco mais de performance quando calçou os macios, nos dez minutos finais.

Antes, Max Verstappen reclamou aos montes da dirigibilidade do carro, chegando a temer um acidente. Quando enfim retornou, sentiu alívio ao perceber que ao menos a aderência era “infinitamente melhor”. No fim, terminou na quinta colocação, atrás de Lando Norris.

Confira como foi o TL3 da F1 em Las Vegas:

Os pilotos tiveram pela frente no TL3 o mesmo cenário visto no primeiro dia de treinos, com termômetros em 15°C, asfalto em apenas 17°C e umidade relativa do ar em 18%. Assim que foi à pista, por exemplo, Liam Lawson logo avisou à RB pelo rádio que estava “muito escorregadio” — pois a temperatura muito baixo compromete a aderência dos pneus.

As condições extremas praticamente anularam os dez primeiros minutos da sessão. Apenas Pérez, de médios, registrou volta rápida no começo, porém um tempo muito acima do visto na sexta-feira, com Hamilton: 1min41s941. Todos os outros ainda permaneciam nos boxes, com um ou outro indo à pista apenas para a volta de instalação.

Enquanto a movimentação dos carros seguida inexistente, a Alpine trabalhava freneticamente no carro de Gasly, que andou muito bem nos primeiros treinos livres realizados no circuito urbano. O bólido #10, contudo, apresentava problema com o tambor de freio.

Com quase 20 minutos completados, Verstappen, também de médios, abriu volta rápida e baixou em 0s3 o tempo de Pérez no setor 1. No segundo, porém, foi somente 0s010 melhor que o companheiro de equipe, perdendo os décimos conquistados anteriormente. O fim do giro foi em 1min42s180, 0s2 mais lento que Checo.

O neerlandês, então, emendou mais um giro rápido e, dessa vez, conseguiu compensar no setor 2 a perda no terceiro, assumindo a liderança. Na sequência, já de pneus macios, Norris pintou os setores 1 e 2 de roxo, mas errou no fim e ficou atrás do duo da Red Bull. Assim como Verstappen, emendou novo giro rápido, porém o erro agora veio na curva 7, não melhorando a marca.

Enquanto isso, Verstappen e Pérez davam sequência ao stint longo com os médios, o neerlandês andando em 1min40s9. “O dianteiro esquerdo já era, e acho que os pneus traseiros serão os próximos”, avisou Max. Paralelo, Tsunoda colocava a RB na ponta com 1min37s517, mas não demorou para os carros da McLaren assumirem a ponta, Piastri à frente de Norris.

Perto da marca dos 30 minutos, todos enfim foram à pista, e à medida que o traçado ficava mais emborrachado, os tempos começavam a aparecer. Hamilton, por exemplo, logo saltou para terceiro, e poderia ter sido até melhor se não fosse uma RB no meio do caminho. Quem aproveitou a pista livre foi Leclerc, que acertou belo setor 3 e colocou a Ferrari na ponta.

“Tá ficando pior, o carro está indirigível”, reclamou Verstappen após errar mais uma freada, agora na curva 5, e ter de dar um cavalo de pau para retornar. “Não consigo pilotar, vou acabar batendo. Meu traseiro direito está completamente ferrado”, continuou o #1, sendo, então, instruído a retornar aos boxes.

Ao mesmo tempo, Hülkenberg e Magnussen pegavam uma impressionante dobradinha com a Haas, mas logo Leclerc recuperou a liderança ao virar 1min35s109. Kevin, então, fez o melhor segundo setor da sessão e colocou 0s226 sobre o monegasco da Ferrari. Até então, o top-10 era formado por Magnusssen, Leclerc, Hülkenberg, Russell, Sainz, Hamilton, Piastri, Gasly, Ocon e Colapinto.

Perto de 15 minutos para o fim, Russell trouxe a Mercedes novamente para o topo da tabela com 1min34s475. Hamilton, então, fez um tempo de volta 0s134 melhor que o companheiro de equipe e ensaiou reprise das primeiras sessões. Mais alguns giros, o #63 voltou a comandar a lista de tempos apesar da perda no setor final.

Faltando dez minutos, eis que Sainz e Piastri se revezaram na liderança, porém era mesmo dia de Mercedes, mas dessa vez com Russell no comando. Ainda deu tempo de Verstappen colocar os macios e enfim desgarrar do fundo do pelotão por conta da melhora significativa da aderência. Com seis minutos para o fim, Lance Stroll foi obrigado a parar entre as curvas 12 e 13 depois de sofrer quebra.

F1 2024, GP de Las Vegas, Las Vegas Strip, Treino livre 3:

1 G RUSSELL Mercedes 1:33.570 18

2 O PIASTRI McLaren Mercedes 1:33.785 +0.215 14

3 C SAINZ Ferrari 1:33.918 +0.348 16

4 L NORRIS McLaren Mercedes 1:34.008 +0.438 14

5 M VERSTAPPEN Red Bull Honda 1:34.137 +0.567 17

6 L HAMILTON Mercedes 1:34.341 +0.771 17

7 A ALBON Williams Mercedes 1:34.407 +0.837 15

8 F COLAPINTO Williams Mercedes 1:34.723 +1.153 15

9 K MAGNUSSEN Haas Ferrari 1:34.883 +1.313 13

10 P GASLY Alpine 1:34.905 +1.335 15

11 N HÜLKENBERG Haas Ferrari 1:34.908 +1.338 15

12 C LECLERC Ferrari 1:34.941 +1.371 15

13 S PÉREZ Red Bull Honda 1:35.061 +1.491 19

14 E OCON Alpine 1:35.460 +1.890 14

15 F ALONSO Aston Martin Mercedes 1:35.938 +2.368 16

16 Y TSUNODA RB Honda 1:36.215 +2.645 18

17 V BOTTAS Sauber Ferrari 1:36.412 +2.842 14

18 L LAWSON RB Honda 1:36.544 +2.974 18

19 L STROLL Aston Martin Mercedes 1:36.950 +3.380 13

20 G ZHOU Sauber Ferrari 1:36.988 +3.418 16