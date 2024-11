Leclerc alerta para Mercedes e vê Ferrari ‘não tão forte quanto esperava’ em Las Vegas

Seguindo praticamente na mesma linha do que foi dito por Carlos Sainz, companheiro de Ferrari, Charles Leclerc não ficou muito contente com o desempenho da SF-24 durante o primeiro dia de atividades da Fórmula 1 em Las Vegas, palco da 22ª etapa da temporada 2024. O monegasco alertou para a força da Mercedes, mas mostrou confiança de que o time de Maranello pode encontrar melhorias para o restante do fim de semana.

Depois de terminar o treino livre 1 na quarta posição, o #16 retrocedeu um pouco na segunda sessão e só conseguiu alcançar o quinto lugar ao cravar 1min34s313 — 0s488 mais lento que Lewis Hamilton, que ocupou o topo da tabela de tempos. Assim como diversos pilotos do grid, Leclerc falou da dificuldade em colocar os pneus nas melhores condições em meio às baixas temperaturas da pista.

- Não foi um dia memorável para nós, mas parece que também foi complicado para as outras equipes - começou.

- Não estamos tão fortes quanto esperávamos estar. Com essas condições de muito frio, ainda é difícil para colocar os pneus na temperatura ideal, o que sabíamos que seria o desafio do fim de semana - continuou.

- Mas trabalharemos esta noite para resolvermos isso e vamos ver o que podemos fazer amanhã. De qualquer forma, o fim de semana apenas começou - acrescentou o monegasco, mostrando otimismo com uma possível reviravolta dos vermelhos no circuito estadunidense.

Charles Leclerc, da Ferrari, no GP Las Vegas (Foto: Chris Graythen / AFP)

De qualquer forma, Charles alertou para o forte ritmo apresentado pela Mercedes nesta sexta-feira (22). Além de Hamilton, que liderou os dois treinos livres, George Russell também foi bem e figurou no top-3 nas duas oportunidades.

- Acho que a Mercedes parece muito, muito forte. Precisamos encontrar algo para reverter a situação - declarou.

- Mas não estamos tão longe. No fim, estamos fortes em ritmo de corrida e um pouco pior em ritmo de classificação — o que tem sido o normal ao longo de toda a temporada, e prefiro que seja assim do que o oposto - observou.

De olho na briga pela pole-position, Leclerc colocou as Flechas de Prata como favoritas, mas também citou a McLaren, atual líder do Mundial de Construtores. “Espero que seja tão fácil de ultrapassar como foi no ano passado, mas ainda assim é melhor estar na pole-position”, disse.

George Russell, da Mercedes, no GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

- Se fosse agora, a Mercedes estaria em vantagem na briga pela pole-position, depois a McLaren e a gente, em terceiro. Tenho algumas ideias do que podemos fazer para melhorar, mas precisamos encontrar o equilíbrio certo entre ritmo de classificação e de corrida para não comprometer nenhum dos dois lados - encerrou.

A Fórmula 1 volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última sprint do ano, e Abu Dhabi.