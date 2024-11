Lando Norris ainda alimenta a esperança de conseguir descontar uma boa quantidade de pontos em relação à Max Verstappen no GP de Las Vegas para, desta forma, prolongar um pouco mais a disputa pelo título do Mundial de Pilotos. No entanto, o britânico não ficou completamente satisfeito com o desempenho do MCL38 no primeiro dia de atividades, deixando claro que a McLaren tem trabalho a fazer.

Em uma sexta-feira (22) totalmente dominada por Lewis Hamilton, que colocou a Mercedes no topo da tabela de tempos tanto no TL1 quanto no TL2, o #4 do time de Woking também não decepcionou. Na primeira sessão, marcou 1min35s954 e terminou em terceiro, enquanto que na atividade final, cravou 1min33s836 e ficou apenas 0s011 atrás do heptacampeão.

Apesar de ter visto Verstappen ficando para trás, já que o neerlandês encerrou o dia apenas em 17º, Norris não estava satisfeito com a performance do carro. Ainda que tenha gostado do ritmo de classificação, lamentou o fato de o bólido papaia não ter respondido tão bem nas simulações de corrida.

— Foi mais ou menos. Acho que fomos bem com pouco combustível no carro. Com o tanque cheio foi chocante, então há muitas coisas para analisar — disse em entrevista à emissora britânica Sky Sports.

— Esse tipo de combinação de coisas, e sofrendo com a granulação na parte dianteira e tudo mais, simplesmente não sou muito bom nisso. É sempre um pouco difícil para mim — admitiu Norris, que acredita que a McLaren conseguirá configurar o carro da melhor maneira.

Lando Norris em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

— Temos bastante tempo para trabalhar nisso. Dois lados, na verdade: fomos bem com pouco combustível, e tivemos dificuldades com o tanque cheio — acrescentou.

No fim, o companheiro de Oscar Piastri fez piada com a falta de aderência que os pilotos encontraram no circuito da Cidade do Pecado. Com temperaturas baixas e muita sujeira na pista, os competidores tiveram dificuldades para permanecerem no traçado — muitos, inclusive, chegaram a escapar em algumas oportunidades.

— A aderência está superbaixa, parece que eu conseguiria dirigir um carro de rua mais rápido do que estamos fazendo no momento — encerrou Norris.