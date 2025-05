Mais do que as quatro vitórias em sete partidas, Thiago Monteiro, de 30 anos, guarda, do Masters 1000 de Roma, o ponto mais espetacular da carreira. O lance aconteceu em 2024, na segunda rodada, na vitória sobre o australiano Jordan Thompson, por 6/1 e 6/3.

Na ocasião, o tenista cearense protagonizou um raríssimo lob de grand-willy (quando o jogador bate de costas para a quadra, entre as pernas).

Nesta quinta, o brasileiro reviu o lance e reafirmou ter sido o mais espetacular da carreira. Perguntado se promete nova jogada deste nível na edição deste ano, Monteiro riu e respondeu:

- Eu não posso prometer, mas vou tentar o meu melhor. Isso foi maravilhoso, um pouco de sorte,

Thiago Monteiro joga o quali novamente em Roma

Como em 2024, Monteiro (94º) vai jogar o qualifying do Masters 1000 italiano, no saibro. Ano passado, então 106º do mundo, o brasileiro furou o classificatório, superando o italiano Giovani Oradini (403º) e o francês Corentin Moutet (83º). Na estreia na chave principal, o cearense eliminou o experiente Gael Monfils (38º), também da França, e, na sequência, Thompson (35º) e o sérvio Miomir Kecmanovic (56º). A melhor campanha de Monteiro foi interrompida nas oitavas de final, pelo chinês Zhizhen Zhang (56º).

A chave principal em Roma, que começa na quarta-feira, conta com o retorno do líder do ranking, o anfitrião Jannik Sinner, após suspensão de três meses por doping, e com a estreia do brasileiro João Fonseca. O número 1 do mundo, campeão do Aberto da Austrália, em janeiro, seu único torneio em 2025, vai em busca de um título inédito na carreira.

Os recordistas do Masters 1000 de Roma

Mais títulos: Rafael Nadal (10)

Campeão mais velho: Novak Djokovic, 34, em 2022

Campeão mais jovem: Bjorn Borg, 17, em 1974

Campeão com melhor ranking: No. 1 Ivan Lendl em 1986, 1988, Jim Courier em 1992, Pete Sampras em 1994, Rafael Nadal em 2009, Novak Djokovic em 2015, 2020 e 2022

Campeão com ranking mais baixo: No. 47 Felix Mantilla em 2003

Recorde de vitórias: Rafael Nadal (70)