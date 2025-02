Tenista Thiago Monteiro: saiba tudo sobre a carreira do brasileiro

Thiago Moura Monteiro, nascido em 31 de maio de 1994, em Fortaleza, Ceará, é um dos principais nomes do tênis brasileiro na atualidade. Com um estilo de jogo baseado em potentes golpes de fundo e um forehand de destaque, o tenista Thiago Monteiro alcançou o ranking máximo da carreira, o 61º lugar, em outubro de 2022. Sua determinação e capacidade de adaptação o consolidaram como um dos tenistas mais consistentes do Brasil nos últimos anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Início da carreira do tenista Thiago Monteiro

Monteiro começou no tênis aos oito anos, inspirado pelo irmão mais velho e pelo ídolo Gustavo Kuerten. Sua transição do futebol para o tênis foi decisiva para o seu futuro esportivo. Em 2008, deixou Fortaleza para treinar na academia de Larri Passos, buscando aprimorar seu jogo e competir em alto nível. Como juvenil, alcançou o segundo lugar no ranking da ITF, destacando-se com o título da Copa Gerdau em 2011.

Durante sua trajetória juvenil, Monteiro acumulou vitórias em torneios nacionais e internacionais, o que lhe proporcionou experiência e confiança para ingressar no circuito profissional. A disciplina e o foco nos treinos foram essenciais para sua evolução, além do apoio familiar, que sempre acreditou em seu potencial.

continua após a publicidade

Destaques no circuito profissional

Monteiro fez sua estreia na ATP em 2016, causando impacto ao derrotar Jo-Wilfried Tsonga no Rio Open. Esse triunfo foi o estopim para uma série de resultados expressivos, incluindo vitórias sobre nomes como Dominic Thiem, Holger Rune e Carlos Alcaraz. Em 2024, alcançou o inédito feito de chegar à quarta rodada do Masters 1000 de Roma, consolidando-se entre os melhores do mundo.

Sua carreira inclui vários títulos de Challenger, sendo um dos brasileiros mais bem-sucedidos nesse circuito. Entre suas conquistas mais notáveis estão os títulos em Aix-en-Provence, Braga, Campinas e Gênova. Monteiro também representou o Brasil em competições internacionais, como a Copa Davis e os Jogos Olímpicos, demonstrando orgulho em vestir a camisa do país. Destaca-se ainda sua vitória contra Holger Rune, número 4 do mundo, em uma partida memorável da Copa Davis.

continua após a publicidade

Além das vitórias individuais, Monteiro teve papel fundamental em campanhas históricas do Brasil na Copa Davis, contribuindo com pontos decisivos e demonstrando espírito de equipe. Seu desempenho em torneios de Grand Slam também evoluiu, com presenças constantes em quadras principais e partidas disputadas contra grandes nomes do tênis mundial.

Estilo de jogo de Thiago Monteiro

O estilo de Monteiro é marcado pelo jogo agressivo no saibro, superfície onde se sente mais à vontade. Ele se destaca pelo forehand potente, pela consistência no fundo de quadra e pela habilidade em construir pontos com inteligência tática. No entanto, sua evolução em quadras rápidas tem sido notável, mostrando versatilidade e capacidade de adaptação.

Monteiro é conhecido por sua mentalidade resiliente, capaz de superar adversidades durante os jogos. Com vitórias sobre jogadores do top 10 e participações consistentes em Grand Slams, ele é um exemplo de dedicação e perseverança. Entre suas principais conquistas, destacam-se o título do Challenger de Salzburg e as campanhas de destaque nos Masters 1000 de Madrid e Roma.

Vida pessoal

Fora das quadras, Monteiro é conhecido por seu carisma e simplicidade. Apaixonado por cinema e música, ele também valoriza o tempo com a família e amigos. Thiago é fluente em espanhol, português e inglês, o que facilita sua interação no circuito internacional. Ele também já cursou disciplinas de ensino superior online, demonstrando interesse em continuar sua formação acadêmica.

Monteiro inspira jovens atletas em todo o Brasil com sua história de superação, disciplina e amor pelo esporte. Seu comprometimento com o tênis e sua trajetória de conquistas são reflexos de um atleta que, além do talento, possui uma determinação admirável.