No reencontro de Doncic com Dallas, Lakers vencem os Mavericks pela NBA

Os Lakers venceram o Dallas Mavericks por 112 a 97, nesta quarta-feira (9), no American Airlines Center, em Dallas, pela temporada regular da NBA. Com o resultado, a equipe de Los Angeles chegou a 48 vitórias e permanece na terceira colocação, da conferência oeste. Por outro lado, os Mavs seguem na décima posição, da mesma conferência, com 38 vitórias, e vão disputar o play in contra Raptors e Grizzlies. O destaque da noite foi Luka Doncic, que reencontrou a torcida dos Mavericks, após a sua ida para LA.

🏀 Mavericks 97 x 112 Lakers - NBA

A partida começou bem movimentada. Mesmo com os Lakers cometendo alguns turnovers, o time de Los Angeles se manteve vivo durante o primeiro quarto inteiro. Luka Doncic anotou 14 pontos, durante os 11 minutos que ficou em quadra. Naji Marshall comandou os mandantes com nove pontos e dois rebotes. O primeiro quarto terminou 30 a 26 para o Dallas.

No segundo quarto, os Lakers conseguiram encaixar a defesa e dificultou as segundas bolas para os Mavericks. Doncic seguiu inspirado e anotou mais 17 pontos, fechando o primeiro tempo com 31 pontos. Vale ressaltar que o esloveno marcou seis bolas de três pontos. Com isso, os Lakers conseguiram virar o placar e terminaram o primeiro tempo com três pontos de vantagem (60 a 57).

Doncic é destaque dos Lakers

Os dois quartos da segunda etapa foram muito movimentados. Embora o Dallas tenha esboçado uma reação, os Lakers conseguiram segurar o ímpeto dos Mavs e garantir a vitória para a equipe de Los Angeles. O destaque da partida foi Luka Doncic, que anotou 45 pontos, oito rebotes e seis assistências. A partida terminou 112 a 97 para os Lakers.