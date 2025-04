Golden State Warriors, de Stephen Curry, vence equipe de Kevin Durant e elimina Suns dos playoffs

O Golden State Warriors venceu o Phoenix Suns por 133 a 95 na última terça-feira (8) e Stephen Curry liderou a equipe com 25 pontos, nove rebotes e seis assistências. Com a derrota, a equipe de Kevin Durant não tem mais chances de se classificar para a fase mata-mata da liga e encerra a temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O ala continua afastado das quadras devido a uma lesão no tornozelo e esse pode ter sido seu último jogo com o Suns, já que seu contrato chegou ao fim e não há sinais de renovação.

O confronto foi marcado pelo reencontro entre o camisa 30 e Kevin Durant, que, mesmo sem jogar, foi para o vestiário para comprimentar o amigo. Ambos jogaram juntos pela equipe de San Francisco entre 2016 e 2019 e marcaram uma época vitoriosa para os Guerreiros. Confira o vídeo do reencontro:

continua após a publicidade

Steph and KD link up after the Warriors/Suns game 🔥



(h/t @AndrewLeezus)pic.twitter.com/B898DKrhZD — Legion Hoops (@LegionHoops) April 9, 2025

Curry e Durant jogando juntos pelo Golden State Warriors (Foto: AFP)

➡️LeBron James anuncia parceria com a Barbie e se transforma em Ken

Situação da Conferência Oeste

A Conferência Oeste está embalada e as equipes entre a 4° e a 7° colocação possuem o mesmo número de vitórias (47) com poucos dias antes do início dos playoffs. Apenas o Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets tem lugar garantido no mata-mata.

A disputa para ver quem classifica direto para os playoffs e quem passa pela fase de play-in fica entre: o Los Angeles Lakers, o Denver Nuggets, o Los Angeles Clippers, o Golden State Warriors, o Minnesota Timberwolves e o Memphis Grizzlies.

continua após a publicidade

Situação da Conferência Leste

A Conferência Leste está muito mais tranquila e todas as equipes já estão definidas. Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks e Detroit Pistons já passaram para a próxima etapa. No play-in, Orlando Magic, Atlanta Hawks, Chicago Bulls e Miami Heat competem pelas últimas duas vagas.