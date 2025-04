Lakers e Mavericks se reencontram pela segunda vez após troca polêmica

Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 20h30 (de Brasília), pela segunda vez depois da troca entre Luka Doncic e Anthony Davis que chocou a NBA. O pivô não entrou em quadra no primeiro confronto devido uma lesão e a expectativa aumenta com o embate contra a ex-equipe.

Anthony Davis deu uma declaração controversa sobre o confronto e comparou a troca entre Lakers e Mavericks com o que aconteceu em New Orleans alguns anos atrás.

- Só jogar basquete. Acho que eles nunca passaram por algo assim. Eu já fui trocado antes. Já voltei para New Orleans e meio que sei o que esperar. Então, é isso que torna o jogo divertido. É isso que torna o basquete e os esportes divertidos e empolgantes. Ter jogos como o de amanhã na temporada regular vai ser legal. Vou fazer o meu melhor pra manter o grupo unido, sem deixar a galera se empolgar demais ou se abater demais. Portanto, focar no jogo - completou o astro do Mavs.

A equipe mandante publicou nas redes sociais dois posts agradecendo Luka pelos anos em que defendeu a franquia e vai distribuir camisetas com a frase "Hvala za vse", que significa obrigado por tudo em esloveno, para todos os torcedores presentes no ginásio.

(Foto: Meg Oliphant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Onde assistir Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks

O confronto entre Lakers e Mavericks está marcado para às 20h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado), Disney+ (streaming) e NBA League Pass (site da liga).

O confronto vale muita coisa para a equipe de Los Angeles, que precisa vencer para se manter entre as três primeiras posições da Conferência Oeste. O Mavs, por sua vez, está em décimo lugar e sua única chance de passar para os playoffs será por meio do play-in.