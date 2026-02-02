Em meio a incertezas olímpicas, Flamengo acerta permanência de Jade Barbosa

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (2) a renovação do contrato da ginasta Jade Barbosa, em um movimento que alivia as tensões nos esportes olímpicos do clube. A notícia ameniza os fãs após as recentes decisões do presidente Luiz Fernando Baptista de encerrar vínculos com grandes nomes do esporte, como o canoísta Isaquias Queiroz e sua equipe, além da judoca Rafaela Silva.

O novo acordo de Jade, válido até o final de 2026, garante a permanência da atleta por mais uma temporada na equipe carioca. A ginasta é um nome de peso e integrou recentemente o time brasileiro que conquistou a histórica medalha de bronze na competição por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris.

A renovação de Jade contrasta com a dispensa de outros atletas e modalidades. Além dos medalhistas olímpicos mencionados, foram encerradas as atividades do pararemo, única modalidade paralímpica do clube, e o nadador Guilherme Caribé também teve seu vínculo rescindido.

Trajetória vitoriosa

Com um currículo expressivo e recém-mãe, a carreira de Jade Barbosa é recheada de pódios. Em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, a ginasta conquistou o ouro na competição por equipes e a prata no individual geral. No mesmo ano, sagrou-se campeã do salto na Copa do Mundo, além de somar a prata por equipes e o bronze no solo no Campeonato Mundial.

Quatro anos depois, nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, ela repetiu o feito do ouro por equipes, adicionando também o bronze no salto à sua coleção. Na temporada seguinte, venceu a etapa da Copa do Mundo, novamente na prova de salto. A veterana atleta ainda conta com participações em três edições dos Jogos Olímpicos.

Jade Barbosa assinando com o Flamengo em 2024 (Foto: Divulgação / Flamengo)

