Barrichello enfrentou zombarias no Brasil apesar de respeito na F1

Rubens Barrichello foi um dos principais brasileiros na Fórmula 1. Apesar do respeito que conquistou internacionalmente no paddock, o ex-piloto enfrentou tratamento controverso por parte de muitos brasileiros durante sua carreira. Anos depois, seu filho, Dudu Barrichello, fala sobre as piadas sobre o pai e comparações durante seu crescimento profissional.

Em uma sessão de perguntas e respostas realizada na plataforma Reddit, o piloto de 24 anos respondeu que só "xingava de volta" às zombarias. Inclusive, não é a primeira vez que o assunto foi comentado por alguém da família. O próprio Rubens Barrichello manifestou em diversas ocasiões sua mágoa pelo modo como foi tratado no Brasil, em contraste com o reconhecimento obtido fora do país.

Atualmente no campeonato IMSA SportsCar pela Aston Martin, Dudu falou sobre o significado de carregar um sobrenome reconhecido no automobilismo. O filho do ex-piloto também compartilhou os desafios para construir sua própria trajetória profissional.

— Privilégio enorme carregar esse nome, mas é só o meu sobrenome. Já me ajudou a abrir muitas portas, mas quem guia o carro sou eu. Nossa vida inteira é difícil de explicar, mas começa muito cedo, desde a escola: festas, horários de dormir, viagens de escola, viagens de amigos, etc. — afirmou o piloto.

Barrichello mencionou ainda sua passagem pela Freca (Fórmula Regional Europeia), período em que não alcançou os resultados esperados. A fase conturbada o fez questionar o futuro da carreira no automobilismo.

— Foi um momento extremamente difícil para mim, tive muita dificuldade com saúde mental, mas acredito também que me fez ser o homem que sou hoje. Ainda não atingi exatamente tudo que quero, mas acredito que um dia, com muito trabalho, irei, e muito se deve a esses momentos de evolução e autoconhecimento — declarou.

Dudu Barrichello (esquerda) e Rubens Barrichello (direita) em grid de corrida (Foto: Divulgação)

