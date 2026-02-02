Ídolo do Warriors pode ser envolvido em troca por Antetokounmpo

Um dos pilares da era mais vitoriosa da história do Golden State Warriors pode estar prestes a ser envolvido em uma troca que abalaria os prumos da NBA em prol de um futuro vitorioso. Segundo o jornalista da NBC Sports, Monte Poole, o ídolo Draymond Green é o nome central nas discussões para viabilizar a chegada de Giannis Antetokounmpo a franquia San Francisco.

Draymond Green e Stephen Curry em jogo entre Golden State Warriors e Phoenix Suns na NBA (Foto: Ezra Shaw / Getty Images / AFP)

Para que o negócio saia do papel, o Milwaukee Bucks exige um pacote que combine ativos jovens e salários altos que permitam a transição da franquia. Nesse cenário, o camisa 23 surge como a peça necessária para equilibrar as contas e oferecer liderança imediata a um Bucks em reconstrução.

A saída de Draymond Green significaria o desmantelamento definitivo do núcleo que conquistou quatro anéis da NBA (2015, 2017, 2018 e 2022). Ao lado de Stephen Curry, Draymond formou a espinha dorsal defensiva e mental da equipe por mais de uma década. No entanto, aos 35 anos, o veterano passou a ser visto como um ativo "dispensável" diante da oportunidade única de parear Curry com um dos jogadores mais dominantes do planeta.

O pacote da troca Além de Green, a proposta discutida nos bastidores incluiria: Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski e escolhas de Draft.

Questionado sobre o tema, Draymond Green manteve sua postura franca. Embora tenha admitido "não ter a mínima ideia" do que o futuro reserva, ele reconheceu que, na NBA, apenas Stephen Curry é verdadeiramente intocável. A diretoria dos Warriors parece disposta a priorizar a competitividade de Curry em seus últimos anos de auge, mesmo que isso signifique dizer adeus ao maior defensor da história da franquia.

