menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Ídolo do Warriors pode ser envolvido em troca por Antetokounmpo

Draymond Green pode dar adeus ao Golden State em negociação por Giannis

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/02/2026
16:05
Giannis Antetokounmpo Stephen Curry
imagem cameraGiannis Antetokounmpo e Stephen Curry se cumprimentam em jogo entre Warriors e Bucks na NBA (Foto: Noah Graham / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um dos pilares da era mais vitoriosa da história do Golden State Warriors pode estar prestes a ser envolvido em uma troca que abalaria os prumos da NBA em prol de um futuro vitorioso. Segundo o jornalista da NBC Sports, Monte Poole, o ídolo Draymond Green é o nome central nas discussões para viabilizar a chegada de Giannis Antetokounmpo a franquia San Francisco.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Draymond Green e Stephen Curry em jogo entre Golden State Warriors e Phoenix Suns na NBA (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)
Draymond Green e Stephen Curry em jogo entre Golden State Warriors e Phoenix Suns na NBA (Foto: Ezra Shaw / Getty Images / AFP)

Para que o negócio saia do papel, o Milwaukee Bucks exige um pacote que combine ativos jovens e salários altos que permitam a transição da franquia. Nesse cenário, o camisa 23 surge como a peça necessária para equilibrar as contas e oferecer liderança imediata a um Bucks em reconstrução.

A saída de Draymond Green significaria o desmantelamento definitivo do núcleo que conquistou quatro anéis da NBA (2015, 2017, 2018 e 2022). Ao lado de Stephen Curry, Draymond formou a espinha dorsal defensiva e mental da equipe por mais de uma década. No entanto, aos 35 anos, o veterano passou a ser visto como um ativo "dispensável" diante da oportunidade única de parear Curry com um dos jogadores mais dominantes do planeta.

continua após a publicidade

O pacote da troca Além de Green, a proposta discutida nos bastidores incluiria: Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski e escolhas de Draft.

Questionado sobre o tema, Draymond Green manteve sua postura franca. Embora tenha admitido "não ter a mínima ideia" do que o futuro reserva, ele reconheceu que, na NBA, apenas Stephen Curry é verdadeiramente intocável. A diretoria dos Warriors parece disposta a priorizar a competitividade de Curry em seus últimos anos de auge, mesmo que isso signifique dizer adeus ao maior defensor da história da franquia.

+Aposte na vitória do seu time no NBA
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias