Primeiros atletas brasileiros chegam a vila olímpica de Milão-Cortina

Os membros da delegação brasileira já começaram a chegar em solo italiano para as Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026. A equipe do bobsled, formada por Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Luís Bacca, Rafael Souza e Gustavo Ferreira, chegou a Cortina D'Ampezzo no último domingo (1º), enquanto Nicole Silveira, do skeleton, se juntou à delegação na manhã desta segunda-feira (2). O evento será disputado entre os dias 6 e 22 de fevereiro.

continua após a publicidade

➡️Brasil chega a Milão-Cortina com chances reais de medalha inédita

➡️Calendário dos brasileiros nas Olimpíadas de Inverno 2026; veja

A delegação brasileira terá como base o Cortina Sliding Centre, pista de esportes de deslizamento construída especialmente para os Jogos de Inverno 2026. O local leva o nome de Eugenio Monti Olympic Sliding Centre, em homenagem à lenda do bobsled italiano.

O piloto Edson Bindilatti, que lidera a equipe brasileira e disputará sua sexta edição de Jogos Olímpicos, já fez o primeiro reconhecimento da pista. Nicole fará o mesmo nesta terça-feira (3).

continua após a publicidade

— Cheguei ontem à noite, hoje de manhã deu para passear um pouquinho dentro da vila, é bem aconchegante, tem toda a parte de parte física para a gente fazer, dá para interagirmos com os atletas. Gostei bastante do que eu vi - disse Edson, sobre a vila olímpica.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Provas do bobsled e skeleton acontecerão no Cortina Sliding Centre (Foto: Marina Ziehe/ COB)

Calendário do bobsled e skeleton nos Jogos de Milão-Cortina

Nicole Silveira será a primeira brasileira a estrear nos esportes de gelo, com as primeiras descidas na pista previstas para o dia 13 de fevereiro. As provas do bobsled começam no dia 16 de fevereiro, com as primeiras descidas do 2-man.

continua após a publicidade

Skeleton

Dias de competição:

13 de fevereiro, 12h00 e 13h48 (horário de Brasília) – Feminino – Descidas 1 e 2

14 de fevereiro, 14h00 e 15h44 (horário de Brasília) – Feminino – Descidas 3 e 4

Bobsled

16 de fevereiro, 06h00 e 07h57 (horário de Brasília) – 2-man – Descidas 1&2

17 de fevereiro, 15h00 e 17h05 (horário de Brasília) – 2-man – Descidas 3&4

21 de fevereiro, 06h00 e 07h57 (horário de Brasília) – 4-man – Descidas 1&2

22 de fevereiro, 06h00 e 08h15 (horário de Brasília) – 4-man – Descidas 3&4

+Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável