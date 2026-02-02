Primeiros atletas brasileiros chegam a vila olímpica de Milão-Cortina
Nicole Silveira, do skeleton, e equipe do bobsled já estão em Cortina D'Ampezzo
Os membros da delegação brasileira já começaram a chegar em solo italiano para as Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026. A equipe do bobsled, formada por Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Luís Bacca, Rafael Souza e Gustavo Ferreira, chegou a Cortina D'Ampezzo no último domingo (1º), enquanto Nicole Silveira, do skeleton, se juntou à delegação na manhã desta segunda-feira (2). O evento será disputado entre os dias 6 e 22 de fevereiro.
A delegação brasileira terá como base o Cortina Sliding Centre, pista de esportes de deslizamento construída especialmente para os Jogos de Inverno 2026. O local leva o nome de Eugenio Monti Olympic Sliding Centre, em homenagem à lenda do bobsled italiano.
O piloto Edson Bindilatti, que lidera a equipe brasileira e disputará sua sexta edição de Jogos Olímpicos, já fez o primeiro reconhecimento da pista. Nicole fará o mesmo nesta terça-feira (3).
— Cheguei ontem à noite, hoje de manhã deu para passear um pouquinho dentro da vila, é bem aconchegante, tem toda a parte de parte física para a gente fazer, dá para interagirmos com os atletas. Gostei bastante do que eu vi - disse Edson, sobre a vila olímpica.
Calendário do bobsled e skeleton nos Jogos de Milão-Cortina
Nicole Silveira será a primeira brasileira a estrear nos esportes de gelo, com as primeiras descidas na pista previstas para o dia 13 de fevereiro. As provas do bobsled começam no dia 16 de fevereiro, com as primeiras descidas do 2-man.
Skeleton
Dias de competição:
13 de fevereiro, 12h00 e 13h48 (horário de Brasília) – Feminino – Descidas 1 e 2
14 de fevereiro, 14h00 e 15h44 (horário de Brasília) – Feminino – Descidas 3 e 4
Bobsled
16 de fevereiro, 06h00 e 07h57 (horário de Brasília) – 2-man – Descidas 1&2
17 de fevereiro, 15h00 e 17h05 (horário de Brasília) – 2-man – Descidas 3&4
21 de fevereiro, 06h00 e 07h57 (horário de Brasília) – 4-man – Descidas 1&2
22 de fevereiro, 06h00 e 08h15 (horário de Brasília) – 4-man – Descidas 3&4
