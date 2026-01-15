menu hamburguer
Imbróglio ameaça centro de treinamento que revelou Daiane dos Santos

Governo do Estado pede retirada de equipamentos do local

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/01/2026
16:38
Centro de Treinamento Esportivo do Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação)
imagem cameraCentro de Treinamento Esportivo do Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação)
Um dos principais polos públicos de ginástica do Brasil, que revelou a campeã mundial Daiane dos Santos, corre risco de ser fechado. Nas últimas semanas, o Centro de Treinamento Esportivo (CETE) do Rio Grande do Sul é o epicentro de um imbróglio judicial entre o governo do Estado, que pede sua desocupação, e a Federação de Ginástica do Rio Grande do Sul (FGRS), que quer manter o local em funcionamento.

A ordem para desocupação do espaço de ginástica foi feita de maneira informal, por meio de um aplicativo de mensagens. Na ocasião, Nathalia Lauermann, diretora do CETE, repassou que o espaço deveria ser desocupado até o dia 7 de janeiro.

No entanto, não houve a retirada dos aparelhos. E, na terça-feira (13), a Federação conseguiu uma liminar movida por ação popular, que suspende a ordem de desocupação. O espaço, através de projetos sociais, atende cerca de 400 jovens e conta com equipamentos oriundos do legado dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, que não teriam destino caso fossem retirados do local.

Parte da liminar obtida pela Federação (Foto: Reprodução)
Parte da liminar obtida pela Federação (Foto: Reprodução)

A pressão popular e jurídica deram certo e, no mesmo dia, Federação e Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) do Rio Grande do Sul se reuniram. A Federação emitiu um comunicado em que diz que foi garantido pela SEL que o novo edital manterá as mesmas modalidades de ginástica previstas no atual. As alterações seriam restritas ao prazo de vigência e ao aumento do subsídio financeiro.

Entretanto, procurada pela reportagem do Lance!, a assessoria da SEL afirmou que o governo do Estado "trabalha em uma solução jurídica segura" para que as atividades da ginástica sejam mantidas no CETE, até que o novo edital seja lançado. Mas sem garantir que o novo edital manterá a ginástica no local. Segundo a SEL, o novo edital será publicado ainda em janeiro. Confira a nota da Secretaria abaixo:

"Os equipamentos não serão retirados. A Federação obteve uma liminar. E o governo do Estado está trabalhando em uma solução jurídica segura para que as atividades da ginástica sigam até que o novo edital seja lançado. Este edital será lançado ainda neste mês."

Daiane dos Santos presta apoio à Federação

Pelas redes sociais, Daiane dos Santos lamentou a tentativa de desocupação e prestou apoio à FGRS.

— Estamos realmente desesperados. Quero pedir ajuda ao governo do Estado para manter esse projeto, para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho. Se isso não acontecer, quem vai perder não vai ser a ginástica, vão ser as crianças e as famílias. Mais do que o esporte, quem perde é a população.

Daiane dos Santos
Daiane dos Santos conquistou o primeiro ouro da ginástica brasileira em mundiais (Foto: Acervo Lance!)

Por ora, foi autorizada por José Luiz, presidente da FGRS, a realização do "Projeto Verão" do CETE. A iniciativa acontece entre os meses de janeiro e fevereiro e fornece atendimento à comunidade de forma gratuita nas modalidades de ginástica.

