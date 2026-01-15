Imbróglio ameaça centro de treinamento que revelou Daiane dos Santos

Um dos principais polos públicos de ginástica do Brasil, que revelou a campeã mundial Daiane dos Santos, corre risco de ser fechado. Nas últimas semanas, o Centro de Treinamento Esportivo (CETE) do Rio Grande do Sul é o epicentro de um imbróglio judicial entre o governo do Estado, que pede sua desocupação, e a Federação de Ginástica do Rio Grande do Sul (FGRS), que quer manter o local em funcionamento.

A ordem para desocupação do espaço de ginástica foi feita de maneira informal, por meio de um aplicativo de mensagens. Na ocasião, Nathalia Lauermann, diretora do CETE, repassou que o espaço deveria ser desocupado até o dia 7 de janeiro.

No entanto, não houve a retirada dos aparelhos. E, na terça-feira (13), a Federação conseguiu uma liminar movida por ação popular, que suspende a ordem de desocupação. O espaço, através de projetos sociais, atende cerca de 400 jovens e conta com equipamentos oriundos do legado dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, que não teriam destino caso fossem retirados do local.

Parte da liminar obtida pela Federação (Foto: Reprodução)

A pressão popular e jurídica deram certo e, no mesmo dia, Federação e Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) do Rio Grande do Sul se reuniram. A Federação emitiu um comunicado em que diz que foi garantido pela SEL que o novo edital manterá as mesmas modalidades de ginástica previstas no atual. As alterações seriam restritas ao prazo de vigência e ao aumento do subsídio financeiro.

Entretanto, procurada pela reportagem do Lance!, a assessoria da SEL afirmou que o governo do Estado "trabalha em uma solução jurídica segura" para que as atividades da ginástica sejam mantidas no CETE, até que o novo edital seja lançado. Mas sem garantir que o novo edital manterá a ginástica no local. Segundo a SEL, o novo edital será publicado ainda em janeiro. Confira a nota da Secretaria abaixo:

"Os equipamentos não serão retirados. A Federação obteve uma liminar. E o governo do Estado está trabalhando em uma solução jurídica segura para que as atividades da ginástica sigam até que o novo edital seja lançado. Este edital será lançado ainda neste mês."

Daiane dos Santos presta apoio à Federação

Pelas redes sociais, Daiane dos Santos lamentou a tentativa de desocupação e prestou apoio à FGRS.

— Estamos realmente desesperados. Quero pedir ajuda ao governo do Estado para manter esse projeto, para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho. Se isso não acontecer, quem vai perder não vai ser a ginástica, vão ser as crianças e as famílias. Mais do que o esporte, quem perde é a população.

Daiane dos Santos conquistou o primeiro ouro da ginástica brasileira em mundiais (Foto: Acervo Lance!)

Por ora, foi autorizada por José Luiz, presidente da FGRS, a realização do "Projeto Verão" do CETE. A iniciativa acontece entre os meses de janeiro e fevereiro e fornece atendimento à comunidade de forma gratuita nas modalidades de ginástica.

