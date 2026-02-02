Antes de voltar aos compromissos oficiais da Fórmula 1, Lewis Hamilton teve tempo para curtir um encontro romântico neste início de fevereiro. O fim de semana foi muito bem aproveitado pelo heptacampeão mundial ao lado de Kim Kardashian. A informação foi divulgada pelo jornal inglês "The Sun".

A semana de shakedown enfim acabou, e os pilotos voltarão às pistas apenas no dia 11 de fevereiro, quando começa a primeira semana oficial de testes da F1 2026. Com tempo livre, Hamilton decidiu aproveitar a companhia de Kim em um luxuoso hotel em Witney, um vilarejo na região de Oxford, na Inglaterra.

Segundo o jornal, o influencer norte-americana viajou de Los Angeles em seu jato particular direto ao encontro do britânico. O casal, então, compartilhou o jantar em um quarto reservado e uma massagem a dois no spa do hotel. Três guarda costas os acompanhavam.

Embora um romance nunca tivesse sido exposto, os dois se conhecem pelo menos desde 2016, quando a Kardashian e Kanye West ainda estavam juntos. O último relacionamento confirmado de Hamilton foi com a cantora Nicole Scherzinger entre os anos de 2007 e 2015. Na época, a ex-The Pussycat Dolls era figura confirmada nos paddocks da F1.

Lewis Hamilton e Nicola Scherzinger em etapa da F1 (Foto: MARK THOMPSON/ AFP)

Shakedown da F1 é liderado por Hamilton

A primeira bateria de treinos da Fórmula 1, realizada em Barcelona, na Espanha, terminou na última sexta-feira (30). Vale relembrar que, antes do GP da Austrália, ainda serão realizadas no Bahrein duas sessões de testes coletivos, cada uma com três dias de duração.

Apesar de o cronômetro não ser o principal foco das equipes neste início de temporada, Lewis Hamilton, agora na Ferrari, foi o mais rápido com o tempo de 1min16s348. George Russell, da Mercedes, ficou na segunda posição, apenas alguns milésimos de segundo atrás do compatriota.

