Entre medalhas e orçamento, o desafio do esporte brasileiro

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Em 2025, o esporte brasileiro voltou a ocupar o pódio em diferentes arenas internacionais. Das manobras de Rayssa Leal à medalha inédita de Hugo Calderano no Mundial de Tênis de Mesa, passando pelas conquistas da ginástica rítmica e do vôlei feminino, o país celebrou resultados expressivos.

continua após a publicidade

Mas, enquanto atletas sobem ao pódio, o esporte segue fora do centro das prioridades do Estado brasileiro. O contraste entre desempenho esportivo e fragilidade orçamentária expõe uma contradição estrutural: o Brasil produz resultados, mas ainda trata o esporte como política acessória e não como instrumento permanente de desenvolvimento social.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Crescimento do Bolsa Atleta e consolidação da Lei de Incentivo ao Esporte

Em 2025, ano em que completou duas décadas de existência, o Bolsa Atleta alcançou o maior número de beneficiários de sua história: 9.207 atletas, distribuídos entre as categorias olímpica, paralímpica, internacional, nacional, de base e estudantil, com crescimento de 5,36% em relação a 2024, segundo dados oficiais do Ministério do Esporte. O programa segue sendo um dos principais instrumentos de permanência de atletas no sistema esportivo, especialmente aqueles oriundos de contextos de vulnerabilidade social.

continua após a publicidade

Outro marco relevante foi a consolidação da Lei de Incentivo ao Esporte. Aprovada pelo Congresso em julho e sancionada sem vetos em novembro, a Lei Complementar 222/2025 tornou permanente um dos principais instrumentos de financiamento do esporte no país. Ao deixar de depender de renovações periódicas e da vinculação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a política passou a oferecer maior segurança jurídica e previsibilidade para investidores e entidades esportivas. Em 2024, a LIE já havia registrado captação recorde de R$ 1,06 bilhão e a apresentação de mais de 6.600 projetos, sinalizando o potencial de expansão da política em um ambiente regulatório mais estável.

Reunião da Comissão Mista de Orçamento (Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

Falta de visão para o social

Porém, nem só de pódios se vive o esporte. Os avanços esportivos contrastam com a posição fora dos holofotes que o setor ocupa no orçamento público federal. Ao comparar os investimentos do governo no Ministério do Esporte a outras pastas, como o Ministério do Turismo, por exemplo, fica claro que o Estado - independente de quem o governa - ainda não vê o Esporte como uma ferramenta primordial para a transformação social.

continua após a publicidade

Na Lei Orçamentária de 2025, o governo destinou inicialmente apenas R$ 863,8 milhões ao Ministério do Esporte. O valor só alcançou R$ 1,6 bilhão após a atuação do relator setorial, deputado Paulão (PT/AL). O episódio evidencia a crescente centralidade do Congresso na alocação de recursos, ao mesmo tempo em que expõe a fragilidade da priorização do esporte no planejamento do Executivo.

Roteiro repetido no Esporte em 2026

Em 2026, o roteiro se repete. Embora os números indiquem crescimento nominal dos recursos destinados ao esporte - previsão de R$ 2,4 bilhões para o ano -, a forma como esses valores são viabilizados revela uma fragilidade política persistente. A dependência crescente de emendas parlamentares, especialmente em anos eleitorais, transfere o eixo do planejamento esportivo do Poder Executivo para negociações conjunturais no Congresso Nacional, sujeitas a ciclos políticos e interesses locais e sazonais. Na prática, isso dificulta a construção de políticas esportivas de longo prazo, compromete a previsibilidade necessária para o alto rendimento e fragiliza a preparação para grandes eventos internacionais. O contraste entre resultados esportivos expressivos e a ausência de uma estratégia estatal contínua evidencia que nosso esporte ainda opera mais como variável de ocasião e cenário político do que como política pública estruturante.

O aumento no número de atletas atendidos por programas e leis de incentivo é um avanço relevante, mas insuficiente sem previsibilidade orçamentária e continuidade institucional. A proximidade da Copa do Mundo Feminina de 2027 e o início do ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028 exigem planejamento antecipado, infraestrutura adequada e políticas que ultrapassem o improviso. Sem isso, o país corre o risco de seguir celebrando pódios enquanto constrói seus grandes eventos esportivos com soluções emergenciais e não com uma estratégia de Estado à altura do seu potencial esportivo.

¹ Marcus Deois é publicitário, especialista em relações institucionais e governamentais, marketing e comunicação institucional. É sócio-diretor da ÉTICA Inteligência Política e atua no mercado político há mais de 15 anos.

² Gabrielle de Castro é jornalista, com experiência em comunicação no setor de relações institucionais e governamentais. Atualmente, é assessora de comunicação na ÉTICA Inteligência Política.

Política e Esporte: Leia outras publicações

➡️SAF: A saída para a falta de recursos no futebol

➡️As cadeiras vazias no futebol: a violência que sabota a nossa paixão

➡️Esporte no xadrez político: orçamento, liderança e futuro da pasta

➡️A política em campo e o esporte no banco

Os autores apresentam e defendem suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!.