O Vasco completou sete jogos sem vencer na temporada 2025/26 do Novo Basquete Brasil (NBB). Lanterninha do campeonato, o Cruzmaltino ainda não anotou vitórias. A nova derrota foi contra o Pato Basquete, em pleno São Januário. O time paranaense venceu a partida por 70 a 65, com o Vasco se saindo melhor no segundo e último quartos.

🏀 Destaques do jogo

Thompson, do Pato, foi o maior pontuador do jogo, com 18 pontos;

Do lado vascaíno, Basílio fez mais pontos, com 15;

O Pato não havia vencido jogo na temporada do NBB até então. Ele era penúltimo na tabela, agora é 17º;

O Vasco está sem pontos no NBB.

O Vasco começou melhor em São Januário. Ainda num jogo equilibrado, ele fez um primeiro quarto um pouco acima do Pato. Entretanto, no final, os paranaenses tiveram uma guinada e fecharam o placar em 22 a 19.

No segundo quarto, o Pato liderou metade da parcial. O meio do quarto foi mais equilibrado, mas o Vasco chegou a liderar o placar em certo momento. Nos pontos parciais, o Vasco saiu bem melhor, com 20 a 11. O time de casa deixou o placar geral em 39 a 33.

O Pato começou marcando no terceiro quarto da partida e em quatro minutos já empatou o jogo. Com pouca reação do Cruzmaltino, o visitante fez cestas de dois pontos e reassumiu a liderança do placar geral, com 53 a 47.

Vasco enfrenta o Pato no NBB (Foto: Divulgação / NBB)

O último quarto da partida andou equilibradamente. Na parcial, o Vasco se saiu melhor, com um ponto acima do Pato. Mas, no placar geral, o time de Pato Branco encerrou com 70 a 65 e venceu a primeira partida na temporada 2025/26 do NBB,

Outros resultados do dia no NBB