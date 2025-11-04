Vasco pode ter desfalques de Puma e Paulo Henrique contra o Grêmio por convocações

O Vasco da Gama pode ter dois desfalques importantes para o duelo contra o Grêmio, marcado para o dia 19 de novembro, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Os laterais Paulo Henrique e Puma Rodríguez foram convocados para defender as seleções de Brasil e Uruguai, respectivamente, e podem não ter tempo hábil para retornar e atuar pelo Cruzmaltino.

As seleções de ambos entram em campo na véspera da partida, o que complica a situação. O Brasil enfrentará a Tunísia, em amistoso marcado para o dia 18, às 16h30 (de Brasília), na França. Já o Uruguai encara os Estados Unidos, também no dia 18, mas em solo norte-americano.

Puma Rodriguez e Paulo Henrique (Fotos: Divulgação/Seleção Uruguaia e Rafael Ribeiro/CBF)

Na última Data Fifa, o Vasco já enfrentou problema semelhante. Paulo Henrique foi titular do Brasil no amistoso contra o Japão, disputado em Tóquio, e ficou fora da partida do Vasco no dia seguinte, contra o Fortaleza. Já Puma Rodríguez atuou pelo Uruguai dois dias antes da mesma partida, na Malásia, e conseguiu se apresentar a tempo, mas iniciou o jogo no banco, entrando apenas no segundo tempo. Na ocasião, o técnico Fernando Diniz improvisou o volante Tchê Tchê na lateral-direita.

Desta vez, a situação é ainda mais delicada, já que os compromissos das duas seleções acontecem no dia anterior do duelo contra o Grêmio. A diretoria e o departamento de logística do Vasco estudam alternativas para viabilizar o retorno dos atletas em tempo hábil, mas o cenário é complicado.

