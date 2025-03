Efeito Luka Doncic: Dallas sofre com cinco lesões, e Lakers engata sequência de vitórias

Luka Doncic foi trocado pelo Dallas Mavericks no dia 2 de fevereiro de 2025 pelo pivô Anthony Davis em uma das negociações mais polêmicas da NBA. Desde então a ex-equipe do craque esloveno tem sofrido com diversas lesões, enquanto o time de Los Angeles perdeu apenas dois jogos no último mês.

A última lesão do Dallas aconteceu na última segunda-feira (3), quando Kyrie Irving sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai desfalcar a equipe até o final da temporada. Além do armador, o clube lida com a lesão de Dereck Lively (tornozelo), Daniel Gafford (entorse no joelho), Dereck Lively (fratura no tornozelo), Jaden Hardy (torção do tornozelo), PJ Washington (torção do tornozelo) e Caleb Martin (distensão no quadril).

O próprio Anthony Davis, atleta trocado pelos Lakers para a chegada de Luka, sofreu uma lesão no músculo abdutor da perna esquerda durante a estreia pelo novo clube.

O Los Angeles Lakers, por sua vez, disputou 13 partidas desde o anúncio da troca e perdeu apenas duas delas. Luka estreou na madrugada do dia 11 de fevereiro, em uma vitória por 132 a 113 sobre o Utah Jazz, na Crypto.com Arena. O astro esloveno estava afastado há dois meses devido a uma lesão na panturrilha e contribuiu com 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências.

Polêmica da troca entre Lakers e Dallas

Segundo a imprensa estadunidense, nem mesmo os próprios jogadores sabiam que seriam trocados pelo Lakers e Dallas. Os únicos que sabiam eram aqueles que estavam à frente da conversa. No caso, Rob Pelinka e Nico Harrison, GMs de Lakes e Mavericks, respectivamente.