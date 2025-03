Isack Hadjar na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Isack Hadjar é um dos nomes mais promissores da nova geração da Fórmula 1. O piloto franco-argelino chamou a atenção do público e das equipes por seu desempenho nas categorias de base, garantindo sua vaga na elite do automobilismo. Em 2025, Hadjar faz sua estreia na F1 pela Racing Bulls, equipe satélite da Red Bull, ao lado de Yuki Tsunoda. Sua ascensão meteórica, marcada por vitórias e um estilo agressivo de pilotagem, promete trazer muita emoção à temporada. O Lance! te conta tudo sobre Isack Hadjar na Fórmula 1.

Biografia de Isack Hadjar

Isack Alexandre Hadjar nasceu em 28 de setembro de 2004, em Paris, na França, filho de uma família de origem argelina. Desde cedo, demonstrou interesse pelo automobilismo, inspirado pelo filme Carros, da Pixar, e pela Fórmula 1, categoria que começou a acompanhar ainda na infância. Seus pais lhe deram um kart quando ele tinha sete anos, e foi a partir desse momento que sua jornada no automobilismo teve início.

Com um talento evidente, Hadjar começou a competir no kartismo nacional e, posteriormente, internacionalmente. Ele participou do Campeonato Mundial de Kart de 2018, terminando em 22º lugar. Seu crescimento rápido o levou a transicionar para os monopostos em 2019, quando fez sua estreia na F4 Francesa.

Carreira de Hadjar pré-F1

F4 Francesa e UAE

Em sua primeira temporada na F4 Francesa, Hadjar enfrentou dificuldades devido à sua estatura baixa, que o impedia de pressionar totalmente os pedais do carro. Ainda assim, conseguiu sua primeira vitória em Spa-Francorchamps e encerrou a temporada na 7ª posição. No ano seguinte, melhor adaptado, ele evoluiu significativamente, conquistando três vitórias e terminando em 3º lugar no campeonato.

Formula Regional e F3

Em 2021, Hadjar subiu para a Formula Regional Europeia pela R-ace GP. Apesar da forte concorrência, ele se destacou ao vencer no lendário circuito de Mônaco e terminar a temporada na 5ª colocação. No mesmo ano, competiu na F3 Asiática, garantindo um 6º lugar no campeonato.

Em 2022, Hadjar ingressou na Fórmula 3 pela Hitech Grand Prix. Sua temporada foi impressionante, com três vitórias, incluindo uma na chuva em Spielberg, e um quarto lugar no campeonato. Seu desempenho chamou a atenção da Red Bull, que o incluiu em seu programa de jovens pilotos.

FIA Fórmula 2

Hadjar fez sua estreia na Fórmula 2 em 2023 com a Hitech, mas teve uma temporada irregular, terminando em 14º lugar. No entanto, sua mudança para a Campos Racing em 2024 transformou sua carreira. Com um carro mais competitivo, Hadjar venceu quatro corridas e brigou pelo título com Gabriel Bortoleto até a última etapa. Apesar de um revés na corrida final, terminando como vice-campeão, seu desempenho foi suficiente para garantir sua vaga na F1 em 2025.

Números de Isack Hadjar na Fórmula 1

Hadjar estreia na Fórmula 1 pela Racing Bulls com o número 6, seguindo uma tradição entre os pilotos franceses de adotar números baixos. Ele é o primeiro piloto de ascendência argelina a competir na F1, o que traz um simbolismo especial para sua carreira e representação no esporte.

Curiosidades de Isack Hadjar na Fórmula 1