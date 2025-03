Anthony Davis abre o jogo sobre sua troca por Luka Doncic: ‘Eu não consigo acreditar’

Novo jogador do Dallas Mavericks, Anthony Davis falou sobre o sigilo na troca por Luka Doncic. Em entrevista a Broderick Turner, do Los Angeles Times, na última quarta-feira (26), o pivô afirmou que desconfia que mais pessoas tinham conhecimento da movimentação do que parecia.

Segundo a imprensa estadunidense, nem mesmo os próprios jogadores sabiam que seriam trocados. Os únicos que sabiam eram aqueles que estavam à frente da conversa. No caso, Rob Pelinka e Nico Harrison, GMs de Lakes e Mavericks, respectivamente.

- Todos estão dizendo que ninguém sabia e toda essa outras m….. Eu não consigo acreditar nisso - começa Davis. O jogador, no entanto, destaca que a situação já é página virada e o foco está em conseguir coisas boas com o Mavs.

- Mas, cara, eu já passei disso. Estou pronto para seguir em frente com Dallas, tentar conseguir um campeonato lá com esses caras. Primeiro, voltar ao chão e se preparar para competir. Todas as emoções, que duraram aquela noite, quando foi apenas um choque - acrescentou.

Anthony Davis se lesionou em seu primeiro jogo pelo Dallas Mavericks (Foto: Tim Heitman/AFP)

Além disso, Davis também ressaltou que, quando a troca aconteceu, não sabia de nada. O jogador também revelou que teve uma conversa com LeBron James logo depois que o assunto se tornou público.

- Quando aconteceu, eu honestamente não sabia nada. Ele [LeBron] é meu companheiro de time há seis anos… então a primeira coisa que eu queria fazer era ligar para ele. … Obviamente, eu sei que haverá muitas coisas políticas no front office quando eles falarem comigo -destacou.

LeBron James e Anthony Davis no Los Angeles Lakers (Foto: Adam Pantozzi/ AFP)

Anthony Davis fez a estreia pelo Dallas Mavericks no dia 8 de fevereiro, contra o Houston Rockets. Na ocasião, acabou sofrendo uma lesão e perdeu os oito duelos seguintes. Na partida, anotou 26 pontos, 16 rebotes e sete assistências.