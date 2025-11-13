menu hamburguer
Mais Esportes

Duda e Ana Patrícia vencem na estreia do Mundial de Vôlei de Praia

Partida terminou em 2 sets a 0

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 13/11/2025
23:06
Duda e Ana Patrícia em ação na etapa de Newport Beach do Elite 16 (Foto: Volleyball World)
Duda e Ana Patrícia em ação na etapa de Newport Beach do Elite 16 (Foto: Volleyball World)
Esta quinta-feira (13) foi dia de estreia para o Brasil no Mundial de Vôlei de Praia 2025, disputado em Adelaide, na Austrália. As atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia confirmaram o favoritismo e venceram as donas da casa Phillips e Mears por 2 sets a 0. As parciais foram 21/16 e 21/19. ➡️ Veja os lances da partida

Como foi o jogo?

O início da partida teve contornos equilibrados, com nenhuma equipe se distanciando no placar. A primeira dupla a abrir uma vantagem de dois pontos foi a de Phillips e Mears, mas as brasileiras viraram no 13 a 12. Imprimindo mais ritmo ao jogo, Duda e Ana Patrícia venceram a parcial por 21 a 16, com um bonito ataque na diagonal curta.

De forma diferente do primeiro set, no segundo, as brasileiras construíram vantagem logo de cara. Variando os ataques entre potência e inteligência, Duda e Ana Patrícia chegaram ao 7 a 4. No entanto, viram as australianas reagirem. As adversárias chegaram ao empate no nono ponto. A partir daí, a parcial ficou acirrada, chegando a um 17 a 17. Aguerridas, as brasileiras conseguiram freiar a reação de Phillips e Mears e fecharam o set em 21 a 19. Assim, a dupla estreou com o pé direito no Mundial, vencendo por 2 sets a 0.

Duda e Ana Patrícia em ação na etapa de Newport Beach do Elite 16 (Foto: Volleyball World)
Duda e Ana Patrícia em ação na etapa de Newport Beach do Elite 16 (Foto: Volleyball World)

Próximo compromisso

Pelo Grupo F, Duda e Ana Patrícia voltam à quadra neste sábado (15), contra as polonesas Ciezkowska e Lunio. O jogo acontece às 00h30 (de Brasília). Mais uma vez, a dupla brasileira é favorita no confronto.

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.

circulo com pontos dentroTudo sobre

