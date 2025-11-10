Brasil briga por medalhas no Mundial de Vôlei de Praia; entenda a competição

Entre os dias 14 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, será palco dos jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.

continua após a publicidade

➡️ Atleta condenado por estupro é vetado de jogar o Mundial de vôlei de praia

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sete duplas brasileiras estarão na briga por medalhas. São elas: Thamela/Victoria, Carol Solberg/Rebecca, Vitória/Hegeile e Duda/Ana Patrícia, no feminino, e George/Saymon, Evandro/Arthur e André/Renato, no masculino. Assim, o Brasil é o segundo país com mais representantes, atrás apenas da anfitriã Austrália, que conta com 11 duplas.

Formato da competição

Ao todo, participam 48 duplas de cada naipe. Elas são divididas em em 12 grupos, nos quais todas as equipes se enfrentam. Ao final das disputas de cada chave, os vencedores, os segundos colocados e os quatro melhores terceiros avançam diretamente à rodada de 32.

continua após a publicidade

As oito duplas restantes na terceira posição têm direito a jogar a repescagem (rodada de "lucky loser"). Desta, passam as quatro melhores parcerias, que se juntam à rodada de 32. Após as definições, o campeonato segue em formato de mata-mata até a grande final.

Confira os grupos

Após sorteio realizado no início de outubro, foram definidas as chaves do Mundial de Vôlei de Praia. Thâmela e Victoria, líderes do ranking mundial, estão no Grupo A e enfrentarão duplas da Ucrânia, do Paraguai e do Peru. Carol e Rebecca, no grupo B, terão como adversárias equipes da Ucrânia, Holanda e Egito. O grupo C terá Vitória e Hegê contra duplas dos Estados Unidos, Holanda e Nigéria. As campeãs olímpicas e vice-campeãs mundiais, Duda e Ana Patrícia, estão no grupo F e jogarão contra representantes da República Tcheca, Polônia e Austrália.

continua após a publicidade

Grupos do Mundial de Vôlei de praia feminino 2025 (Foto: Volleyball World)

Na competição masculina, o sorteio revelou um confronto verde-amarelo logo na primeira fase. George/Saymon e André/Renato caíram no Grupo C, que também conta com os campeões olímpicos da Suécia, Ahman/Hellvig, e os australianos Brunett/Hodges. A terceira dupla brasileira, Evandro e Arthur, está no grupo D e terá pela frente equipes da Alemanha, Argentina e Nicarágua.

Grupos do Mundial de Vôlei de praia masculino 2025 (Foto: Volleyball World)

Atuais campeões do Mundial de vôlei de praia

No Mundial de 2023, Duda e Ana Patrícia foram superadas na final para as americanas Hughes e Cheng por 2 sets a 0 (21/16 e 24/22). As brasileiras estavam em busca do bicampeonato, após o título em 2022.

Entre os homens, o título ficou com Perusic e Schweiner, da República Tcheca. Na decisão, eles passaram pelos suecos Åhman e Hellvig, por 2 sets a 1 (21/15, 17/21 e 15/13).