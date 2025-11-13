Duda e Ana Patrícia são as atuais campeãs olímpicas do vôlei de praia e ainda ostentam o título de campeãs mundiais em 2022. Na última edição do campeonato, levaram a prata. Agora, no Mundial de Vôlei de Praia da Austrália, a dupla busca aumentar o currículo vitorioso e coroar um ano pós-olímpico marcado por obstáculos. Elas estreiam nesta quinta-feira (13), às 20h30 (de Brasília). O Lance! acompanha em tempo real.

Após o ouro olímpico em Paris 2024, sobre as canadenses Melissa e Brandie, Duda e Ana Patrícia passaram por altos e baixos, devido a questões médicas. Entre o fim de 2024 e o início de 2025, Ana Patrícia enfrentou uma hérnia de disco e ficou afastada por três meses. Já no primeiro semestre deste ano, ela teve uma lesão na coxa que a deixou de fora por mais dois meses. Ao longo do ano, a dupla também passou por dilemas de saúde mental.

— Esse ano foi muito difícil para nós. Estar aqui já é uma verdadeira vitória (...) Estamos aqui para aproveitar; obviamente queremos o resultado, mas também estamos tentando pensar jogo a jogo e passo a passo — disse Ana Patrícia.

Mesmo com as dificuldades, a parceria, que foi retomada em 2022, rendeu bons frutos nesta temporada. Em etapas do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial, Duda e Ana Patrícia conquistaram cinco bronzes. Assim, elas chegam ao Mundial como a dupla número 8 do mundo e buscando sempre o melhor desempenho.

— A Copa do Mundo sempre é um torneio muito especial, por mais que seja um ano pós-olímpico. Acho que esse ano foi difícil, mas do meio do ano até aqui fizemos ótimas etapas no Circuito Mundial. Então, a gente fica muito feliz com a nossa evolução. O que a gente espera é sempre o nosso melhor e tentar dar o máximo dentro da quadra — analisou Duda.

Primeiro compromisso no Mundial de Vôlei de Praia

Duda e Ana Patrícia marcam a estreia do Brasil no Mundial de Vôlei de Praia. O jogo acontece nesta quinta-feira (13), às 20h30 (de Brasília). Como cabeças de chave do Grupo F, as atuais campeãs olímpicas enfrentam Phillips e Mears, da Austrália.