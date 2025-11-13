Como cabeças de chave do Grupo A, Thâmela e Vic fizeram seu primeiro jogo no Mundial de Vôlei de Praia nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília). As brasileiras venceram as peruanas Gaona e Allcca por 2 sets a 0 (25/19 e 25/23), após uma reta final dramática. ATUALIZAÇÃO: BRA 2 X 0 PER

continua após a publicidade

Como foi a partida?

FIM DO SEGUNDO SET: BRA 25 X 23 PER

O segundo set é brasileiro!!! Com ace, Thâmela e Vic vencem por 25 a 23 e fecham o jogo em 2 sets a 0

Reta final dramática em Adelaide!!!!

O match point vira de lado, mas o Brasil também salva!

Em ponto de ataque, as peruanas salvam

Boa, Vic! Brasil tem o match point no 20 a 19

As peruanas passam a frente na reta final! 18 a 17! Vamos reagir, Brasil!

O Peru encosta no placar novamente... 16 a 15

Lindo encaixe de Thâmela!! Brasil na frente no 15 a 12

Brasil controla e abre três pontos, no 14 a 11

Lindo bloqueio peruano! A dupla diminui a diferença para um ponto

Largada inteligente de Thâmela! Dupla brasileira abre dois pontos!!!

Lindo ataque de Vic na diagonal. O Brasil vence por 10 a 9

O Brasil empata! 6 a 6

A segunda parcial está mais acirrada! O Peru vence por 5 a 4

O segundo set começou com um bom rally, e o primeiro ponto foi peruano

FIM DO PRIMEIRO SET: BRA 21 X 19 PER

Vic finaliza de forma inteligente, e o Brasil leva o primeiro set! 21 a 19! Vamos!!!!

Lindo ataque de Thâmela na diagonal!!! Brasil vence por 19 a 17

A parcial fica apertada! 17 a 16 para o Brasil

Super bloqueio peruano! A dupla chega ao décimo primeiro ponto

O Brasil abre seis pontos!!!!! 15 a 9! É isso!

Thâmela potente mais uma vez! 11 a 6 para o Brasil!

Super ataque! Thâmela bota a bola no chão e chega ao 10 a 5

Ataque inteligente de Vic! Brasil soma mais um ponto. Vamos!

O Brasil começa com tudo! Agora, 8 a 4

➡️ Veja lances de Duda/Ana Patrícia x Phillips/Mears no Mundial de Vôlei de Praia

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Trajetória de Thâmela e Vic até o topo do ranking

Thâmela e Victória - a Vic - se juntaram como dupla no vôlei de praia em junho do ano passado.De lá para cá, em pouco tempo de parceria, a capixaba e a sul-matogrossense surpreenderam e logo chegaram ao topo do ranking mundial.

A primeira competição que Thâmela e Vic disputaram foi poucas semanas após o início dos treinos, sem se conhecerem muito. Agora, mais de um ano depois, o cenário é outro, e Thâmela, em entrevista exclusiva ao Lance!, contou que disputar várias etapas do Circuito Brasileiro e do Elite 16 foram primordiais para o entrosamento da dupla e, consequentemente, para a rápida ascensão ao topo do mundo.

continua após a publicidade

— Começamos como dupla realmente querendo se estabelecer no ranking, já estávamos no qualifying no ano passado. Jogar os Elites (principal categoria do Circuito Mundial) dentro do ranking é muito importante e muito diferente. Aproveitamos muito aquelas etapas do fim do ano e, esse ano também. Conseguimos achar uma constância e resultados sempre bons, o que conspira em um ranking bom. Isso é o que todo mundo busca, mas é difícil. Esse ano, fizemos isso super bem — explicou Thâmela.

Dupla Thamela e Victoria no Elite 16 de Vôlei de praia no RJ (Foto: Volleyball World)

➡️ Brasil briga por medalhas no Mundial de Vôlei de Praia; entenda a competição

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.