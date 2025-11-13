menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: Acompanhe Duda/Ana Patrícia x Phillips/Mears no Mundial de Vôlei de Praia

Jogo acontece nesta quinta-feira (13)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 13/11/2025
20:32
Atualizado há 0 minutos
Duda e Ana Patrícia faturam o bronze no Elite 16 de Newport Beach (Foto: Volleyball World)
imagem cameraDuda e Ana Patrícia faturam o bronze no Elite 16 de Newport Beach (Foto: Volleyball World)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Duda e Ana Patrícia marcam a estreia do Brasil no Mundial de Vôlei de Praia. O jogo acontece nesta quinta-feira (13), às 20h30 (de Brasília). Como cabeças de chave do Grupo F, as atuais campeãs olímpicas enfrentam Phillips e Mears, da Austrália. ATUALIZAÇÃO: Duda/Ana Patrícia 1 x 0 Phillips/Mears

continua após a publicidade

Como está sendo a partida?

  • A parcial está acirrada. Agora, 11 a 11
  1. Tudo igual! 9 a 9 no placar. Vamos voltar, Brasil!
  • Ana Patrícia erra o saque e as australianas encostam
  • Manchete certeira e inteligente de Duda! 7 a 4 para o Brasil
  • Ataque para baixo de Duda!
  • Ana Patrícia toca na rede, e as australiana chegam ao terceiro ponto. Agora, 5 a 3
  • Embalado, o Brasil abre 4 a 1 no primeiro set! Vamos!

FIM DO PRIMEIRO SET. BRA 21 X 16 AUS

  • O primeiro set é nosso!!!!! Ana Patrícia fecha com ataque na diagonal curta, em 21 a 16!
  • Lindo bloqueio de Ana Patrícia! O Brasil chega ao set point!
  • Ana Patrícia na paralela! 17 a 15 para as brasileiras!!!!
  • Bom ataque de Duda! O Brasil abre dois pontos, no 15 a 13
  1. Com "bola de cheque" de Ana Patrícia, o Brasil assume o placar! 13 a 12!
  • Jogo segue acirrado! Duda e Ana Patrícia perdem por dois pontos. Vamos recuperar, Brasil!
  • As australianas chegam ao 8 a 7. Até aqui, foram dois erros de Duda e Ana Patrícia contra apenas um das adversárias
  • Começo de jogo equilibrado! No placar, 5 a 5

➡️ Em ano conturbado, Duda e Ana Patrícia buscam voltar ao topo no Mundial de Vôlei de Praia

➡️ Brasil briga por medalhas no Mundial de Vôlei de Praia; entenda a competição

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ana Patrícia e Duda buscam volta por cima após ano conturbado

Após o ouro olímpico em Paris 2024, sobre as canadenses Melissa e Brandie, Duda e Ana Patrícia passaram por altos e baixos, devido a questões médicas. Entre o fim de 2024 e o início de 2025, Ana Patrícia enfrentou uma hérnia de disco e ficou afastada por três meses. Já no primeiro semestre deste ano, ela teve uma lesão na coxa que a deixou de fora por mais dois meses. Ao longo do ano, a dupla também passou por dilemas de saúde mental.

— Esse ano foi muito difícil para nós. Estar aqui já é uma verdadeira vitória (...) Estamos aqui para aproveitar; obviamente queremos o resultado, mas também estamos tentando pensar jogo a jogo e passo a passo — disse Ana Patrícia.

continua após a publicidade
Duda e Ana Patrícia conquistaram a medalha de bronze em João Pessoa
Duda e Ana Patrícia conquistaram a medalha de bronze no Elite 16 de João Pessoa (Foto: Volleyball World)

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias