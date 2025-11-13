AO VIVO: Acompanhe Duda/Ana Patrícia x Phillips/Mears no Mundial de Vôlei de Praia
Jogo acontece nesta quinta-feira (13)
- Matéria
- Mais Notícias
Duda e Ana Patrícia marcam a estreia do Brasil no Mundial de Vôlei de Praia. O jogo acontece nesta quinta-feira (13), às 20h30 (de Brasília). Como cabeças de chave do Grupo F, as atuais campeãs olímpicas enfrentam Phillips e Mears, da Austrália. ATUALIZAÇÃO: Duda/Ana Patrícia 1 x 0 Phillips/Mears
Líderes do ranking, Thâmela e Vic estreiam no Mundial de Vôlei de Praia de olho nas Olimpíadas
Mais Esportes
Em ano conturbado, Duda e Ana Patrícia buscam voltar ao topo no Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Opinião: Medalhas? Brasil tem cenário imprevisível no Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Como está sendo a partida?
- A parcial está acirrada. Agora, 11 a 11
- Tudo igual! 9 a 9 no placar. Vamos voltar, Brasil!
- Ana Patrícia erra o saque e as australianas encostam
- Manchete certeira e inteligente de Duda! 7 a 4 para o Brasil
- Ataque para baixo de Duda!
- Ana Patrícia toca na rede, e as australiana chegam ao terceiro ponto. Agora, 5 a 3
- Embalado, o Brasil abre 4 a 1 no primeiro set! Vamos!
FIM DO PRIMEIRO SET. BRA 21 X 16 AUS
- O primeiro set é nosso!!!!! Ana Patrícia fecha com ataque na diagonal curta, em 21 a 16!
- Lindo bloqueio de Ana Patrícia! O Brasil chega ao set point!
- Ana Patrícia na paralela! 17 a 15 para as brasileiras!!!!
- Bom ataque de Duda! O Brasil abre dois pontos, no 15 a 13
- Com "bola de cheque" de Ana Patrícia, o Brasil assume o placar! 13 a 12!
- Jogo segue acirrado! Duda e Ana Patrícia perdem por dois pontos. Vamos recuperar, Brasil!
- As australianas chegam ao 8 a 7. Até aqui, foram dois erros de Duda e Ana Patrícia contra apenas um das adversárias
- Começo de jogo equilibrado! No placar, 5 a 5
➡️ Em ano conturbado, Duda e Ana Patrícia buscam voltar ao topo no Mundial de Vôlei de Praia
➡️ Brasil briga por medalhas no Mundial de Vôlei de Praia; entenda a competição
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Ana Patrícia e Duda buscam volta por cima após ano conturbado
Após o ouro olímpico em Paris 2024, sobre as canadenses Melissa e Brandie, Duda e Ana Patrícia passaram por altos e baixos, devido a questões médicas. Entre o fim de 2024 e o início de 2025, Ana Patrícia enfrentou uma hérnia de disco e ficou afastada por três meses. Já no primeiro semestre deste ano, ela teve uma lesão na coxa que a deixou de fora por mais dois meses. Ao longo do ano, a dupla também passou por dilemas de saúde mental.
— Esse ano foi muito difícil para nós. Estar aqui já é uma verdadeira vitória (...) Estamos aqui para aproveitar; obviamente queremos o resultado, mas também estamos tentando pensar jogo a jogo e passo a passo — disse Ana Patrícia.
O Mundial de Vôlei de Praia
Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias